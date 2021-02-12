«Месяц взаимодействия» объединит пять культурных инициатив в Москве

Я помню все твои трещинки
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В марте в Москве впервые пройдет «Месяц взаимодействия». Премьера спектакля «БУ» в КЦ ЗИЛ, серия театральных спектаклей в Театре наций, образовательные тренинги и видеоролики с участием известных артистов будут посвящены Международному дню людей с синдромом Дауна, который отмечается 21 марта.
«Месяц взаимодействия» организует инклюзивный кинотеатральный проект «Взаимодействие».
«Мы хотим показать с помощью различных форм коммуникации, интересной широкому кругу зрителей, что негативно окрашенное слово “особенность” уже давно утратило свой смысл. Нет черного и белого, нет сильных и слабых сторон, есть уникальность личности, уникальность характера», — говорит основатель и художественный руководитель проекта Маргарита Ребецкая.
2 марта в Новом пространстве Театра наций состоится открытый показ спектакля «Елка в комнате» по книге Елены Утенковой-Тихоновой. «Елка в комнате» — это спектакль о детстве, из которого вышли все взрослые, о том, что в каждом все равно живет ребенок. Главный герой постановки Андрюша — мальчик с синдромом Дауна, сын писательницы. Его, а точнее — самого себя, играет Андрей Тихонов, «особый» актер проекта «Взаимодействие». В роли друга Андрюши — режиссер спектакля, актриса Театра наций Анастасия Егорова.
4 марта в Новом пространстве Театра наций пройдет показ спектакля «Безграничные диалоги 3.0». Микс из отрывков текстов Льюиса Кэрролла, Туве Янсон, Иосифа Бродского и других авторов, разыгранный актерами с синдромом Дауна проекта «Взаимодействие» и актерами Театра наций Артемом Тульчинским, Олегом Савцовым, Сэсэг Хапсасовой.
С 9 по 13 марта будет выпущена серия роликов «Взаимодействие — это...», в записи которых приняли участие известные российские актеры, такие как Дарья Мельникова, Никита Кукушкин и Никита Ефремов. Авторы проекта задались вопросами: Что такое взаимодействие? Как оно проявляется? В чем ценность взаимодействия? И отличается ли способ взаимодействия людей с синдромом Дауна?
15 марта пройдет тренинг «Взаимодействие» для будущих профессионалов социальной сферы — учеников колледжей по подготовке социальных работников ДТСЗН города Москвы. В рамках тренинга состоится показ фильма «Съесть слона» и последующая дискуссия для студентов РГСУ при участии основателя и художественного руководителя проекта Маргариты Ребецкой, продюсера проекта и фильма «Съесть слона» Олеси Овчинниковой и режиссера фильма Юлии Сапоновой.
24 марта состоится премьерный показ нового спектакля «БУ» в большом зале Культурного центра ЗИЛ. «БУ» — это рассказ о взрослении, необходимости принимать свои индивидуальные решения, вечной теме отцов и детей. Спектакль поставил актер театра и кино Сергей Котюх, декорации и костюмы созданы под руководством театрального художника Ольги Никитиной. В спектакле участвует акапельное трио Jukebox Trio.
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