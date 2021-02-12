В России впервые пройдет Фестиваль феминистского письма

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С 1 по 7 марта в онлайн-формате будет проходить Фестиваль феминистского письма. Он станет первым крупным фестивалем в России, полностью сосредоточенным на гендерных проблематиках в современной литературе.
Фестиваль организован при участии проекта «Ф-Письмо», школы «Современные литературные практики» (Шанинка), издательств No Kidding Press и Popcorn Books, литературного журнала «Незнание» и других.
Участницы и участники фестиваля смогут бесплатно посетить большую серию воркшопов и лекций, которые будут вести специалистки в области гендерной теории, инклюзивной культуры, литературной критики, художественного перевода и театра. Проект направлен на развитие феминистского дискурса в российской литературе, искусстве и образовании.
Программа фестиваля состоит из двух блоков. Один из них включает открытые лекции, которые прочитают:
независимый арт-критик и философ, участница Киберфеминистского интернационала, куратор «Философского кафе» Алла Митрофанова (тема лекции «Советские писательницы и феминистская теория литературы»)
доктор филологических наук, профессор постколониального феминизма отделения гендерных исследований Линчёпингского университета (Швеция) Мадина Тлостанова (тема лекции «Путешествия по мирам других с любовью»)
филолог, специализируется на женской литературе XIX века, редакторка «ф»-серии common place, серии «Гендерные исследования» Нового литературного обозрения Мария Нестеренко (тема лекции «о чем и для кого писали женщины на рубеже XIX–XX веков»
исследовательница литературы, кандидат филологических наук, старший преподаватель кафедры истории русской литературы новейшего времени ИФИ РГГУ Анна Нижник (тема лекции «Феминистская критика: есть ли у литературы пол»)
писательница, антрополог, магистрантка Оксфордского университета Ольга Брейнингер (тема лекции «Генеалогия русскоязычного женского письма 80-х — 90-х годов»)
активистка, поэтесса, создательница акции #тихийпикет и проекта «Фемдача» Дарья Серенко (тема лекции «Феминистская поэзия как феминистский активизм»)
Второй блок программы фестиваля включает практические семинары с предварительной регистрацией, которые продлятся в течение месяца. Чтобы принять участие в семинарах, нужно оставить заявку на сайте фестиваля. Семинары будут вести поэт Елена Костылева («Введение в феминистское письмо»), литературный критик Анна Голубкова («Феминистская критика и литературный канон»), драматург Ольга Тараканова («Феминистский текст в театре»), поэтесса Екатерина Захаркив и переводчица Мария Бикбулатова («Перевод феминистских текстов»).
Также на фестивале состоится презентация большой Антологии русскоязычной феминистской поэзии, которую проведут поэтесса Галина Рымбу и писательница Оксана Васякина.
«Наша цель — консолидация феминистских культурных сообществ и поиск новых языков для разговора о проблемах уязвимых групп в России, о равных правах, угнетении по гендерному признаку, а также развитие иных, нефаллологоцентричных форм письма и литературного диалога», — говорит одна из организаторок фестиваля Галина Рымбу.
Регистрация на лекции и воркшопы, а также полная программа фестиваля доступны на его сайте.
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