Умер Чик Кориа

9 февраля в возрасте 79 лет умер американский джазовый пианист и композитор Чик Кориа.

Об этом сообщает официальный сайт музыканта.

Чик Кориа родился в 1941 году в Челси (штат Массачусетс), в юности брал уроки фортепиано, полгода учился в Джулиардской школе. В начале 1960-х выступал с трубачом Блю Митчеллом, саксофонистом Стэном Гетцем, флейтистом Херби Мэнном, перкуссионистами Монго Сантамарией и Вилли Бобо, в 1966 году записал свой первый альбом «Tones for Joan's Bones».

В 1968–1970 годах играл в группе Майлза Дэвиса, заложившей основы стиля джаз-фьюжн, участвовал в записи альбомов «In a silent way» (1969) и «Bitches Brew» (1970). В 1970 году создал собственное джазовое трио Circle.

Широкое признание пришло к Чику Кориа в середине 1970-х годов, в его ансамбле Return to Forever в разное время играли бас-гитарист Стенли Кларк, ударники Аирто Морейра, Стив Гэдд и Ленни Уайт, саксофонист Джо Фаррелл, гитарист Эл Ди Меола, с ним выступали певицы Флора Пурим и Гейл Моран.

Наибольшую известность получили альбомы ансамбля «Light as a feather» (1973), композиция с которого «Spain» стала мировым джазовым стандартом, «Where have I known you before» (1974), «The Leprechaun» (1976) и «Musicmagic» (1977).

Чик Кориа записал около 80 пластинок, получил 23 премии «Грэмми» и был номинирован на нее более 60 раз. C 1982 года неоднократно гастролировал в СССР и России.







Понравился материал? Помоги сайту!

Подписывайтесь на наши обновления

Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней

Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен

RSS-поток новостей COLTA.RU

При поддержке Немецкого культурного центра им. Гете, Фонда имени Генриха Бёлля, фонда Михаила Прохорова и других партнеров.