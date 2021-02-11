Умер Чик Кориа

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9 февраля в возрасте 79 лет умер американский джазовый пианист и композитор Чик Кориа.
Об этом сообщает официальный сайт музыканта.
Чик Кориа родился в 1941 году в Челси (штат Массачусетс), в юности брал уроки фортепиано, полгода учился в Джулиардской школе. В начале 1960-х выступал с трубачом Блю Митчеллом, саксофонистом Стэном Гетцем, флейтистом Херби Мэнном, перкуссионистами Монго Сантамарией и Вилли Бобо, в 1966 году записал свой первый альбом «Tones for Joan's Bones».
В 1968–1970 годах играл в группе Майлза Дэвиса, заложившей основы стиля джаз-фьюжн, участвовал в записи альбомов «In a silent way» (1969) и «Bitches Brew» (1970). В 1970 году создал собственное джазовое трио Circle.
Широкое признание пришло к Чику Кориа в середине 1970-х годов, в его ансамбле Return to Forever в разное время играли бас-гитарист Стенли Кларк, ударники Аирто Морейра, Стив Гэдд и Ленни Уайт, саксофонист Джо Фаррелл, гитарист Эл Ди Меола, с ним выступали певицы Флора Пурим и Гейл Моран.
Наибольшую известность получили альбомы ансамбля «Light as a feather» (1973), композиция с которого «Spain» стала мировым джазовым стандартом, «Where have I known you before» (1974), «The Leprechaun» (1976) и «Musicmagic» (1977).
Чик Кориа записал около 80 пластинок, получил 23 премии «Грэмми» и был номинирован на нее более 60 раз. C 1982 года неоднократно гастролировал в СССР и России.
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