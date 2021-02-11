«Москино» открывает киноклуб

Киноклуб откроется спекпоказом фильма Семена Серзина «Человек из Подольска» в кинотеатре «Москино Молодежный» © «Москино»

16 февраля начнет работу киноклуб «Диалог» — новый проект сети кинотеатров «Москино», направленный на возрождение традиции киноклубов в актуальном формате.

Как сообщает пресс-служба «Москино», каждую неделю в кинотеатрах «Москино Молодежный» и «Москино Тула» будут проходить показы лучших образцов современного российского авторского кино и советской киноклассики. Зрители смогут не просто посетить уникальные кинопоказы, но и принять участие в обсуждении картин с их создателями.

Идея создания киноклуба принадлежит Наталье Мокрицкой и кинокритику Марии Безрук. Свой собственный киноклуб она создала более трех лет назад и провела множество кинопоказов с участием Гоши Куценко, Владимира Мирзоева, Игоря Гордина, Натальи Мещаниновой, Степана Девонина, Юрия Быкова и других известных кинематографистов.

Для студентов вход на показы киноклуба будет бесплатным по предварительной регистрации и предъявлении студенческого билета

Киноклуб «Диалог» откроется 16 февраля специальным показом фильма Семена Серзина «Человек из Подольска» с участием актеров Владимира Майзингера, Вадика Королева, Евгения Сангаджиева и продюсера картины, генерального директора Москино Натальи Мокрицкой.

Следующая встреча киноклуба «Диалог» пройдет через неделю: 23 февраля в кинотеатре «Москино Тула» состоится предпремьерный показ военной картины «Красный призрак» с участием режиссера Андрея Богатырева и продюсера Татьяны Воронецкой. В широкий российский прокат картина выйдет в мае 2021 года.







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