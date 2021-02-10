Объявлен победитель конкурса Present Continuous

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Сегодня, 10 февраля, Музей современного искусства в Антверпене (M HKA) и фонд V–A–C назвали победителя конкурса для молодых российских художников Present Continuous. Это выпускница КИСИ (Краснодарский институт современного искусства (КИСИ), художница и архитектор Елена Колесниковой, ее работа «Кооператив "Восход"», посвященная художественному переосмыслению постсоветского наследия – гаражных кооперативов, станет частью международной коллекции M HKA.
Как сообщает пресс-служба фонда V–A–C, в этом году Present Continuous отличался от конкурсов прошлых лет. Из-за сложности проведения большого количества личных встреч впервые шорт-лист был сформирован без участия приглашенных кураторов и журналистов. От коллективного обсуждения списка претендентов создатели конкурса были вынуждены отказаться. Жюри сразу обратилось к четырем художественным институтам из разных регионов России: КИСИ, Красноярский музейный центр «Площадь мира», Школа вовлеченного искусства (Петербург) и Владивостокская школа современного искусства (ВШСИ), предложив каждому выдвинуть номинанта из числа своих выпускников.
Итоговый список номинантов рассматривали три члена жюри: директор фонда V–A–C Тереза Иароччи Мавика, директор M HKA Барт де Баре и приглашенный эксперт, немецкий куратор и писатель Ансельм Франке, который с 2013 года возглавляет отдел визуального искусства и кино в Доме культур мира (Берлин).
После онлайн-обсуждения жюри решило вручить премию Лене Колесниковой за ее последовательное исследование социокультурных связей между архитектурой и человеком.
«Выбрать победителя среди таких сильных и многообещающих номинантов было непросто. Однако нам показалось, что работа Лены Колесниковой, ее вовлеченность в вопросы городской среды наиболее четко отражают дух времени. А повествования о связи человека с системой со всей щедростью обогащают наше понимание сложностей повседневной жизни и творчества», — прокомментировал решение жюри Ансельм Франке.
«Я очень рада, что моя работа попадет в коллекцию Музея M HKA, , — говорит Елена Колесникова, — так как проект "Кооператив "Восход" — это социально значимая история, ставшая художественной и отразившая процессы, происходящие во всех современных городах, не только российских, но и по всему миру, понятные и знакомые всем независимо от географического места. Лично для меня — это большой успех в работе, вдохновение и поддержка будущих исследований».
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