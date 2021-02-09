Выставка Билла Виолы откроется в ГМИИ

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Со 2 марта по 30 мая Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина (ГМИИ) представит первую персональную выставку в России американского видеохудожника Билла Виолы.
Выставка «Билл Виола. Путешествие души» будет проходить в главном здании музея. В экспозицию войдут более 20 видеоработ, созданных в 2000–2014 годах, в том числе такие произведения, как «Огненная женщина» (2005), «Квинтет изумленных» (2000) и четыре работы из серии «Мученики» (2014).
«Они демонстрируют, как художник исследовал возможности видеоарта и совершенствовал свое владение медиатехнологиями при создании работ, ставших знаковыми для его творчества», — отмечают организаторы выставки. Билеты поступят в продажу 23 февраля.
Билл Виола – признанный классик видеоарта, стоявший у его истоков в 1970-е годы. Более четырех десятилетий он создает аудио- и видеоинсталляции, фильмы, видео, звуковые среды, а также медиаработы, сопровождающие масштабные концертные и оперные постановки.
Билл Виола представлял США на 46-й Венецианской биеннале в 1995 году. Его персональные выставки проходили в Музее американского искусства Уитни в Нью-Йорке (1997), Музее Гетти в Лос-Анджелесе (2003), Художественном музее Мори в Токио (2006), Гран-Пале в Париже (2014), Палаццо Строцци во Флоренции (2017), Музее Гуггенхайма в Бильбао (2017), Королевской академии художеств в Лондоне (2019), Пусанском художественном музее в Южной Корее (2020).
В 2014 году в соборе Святого Павла в Лондоне в качестве постоянной инсталляции была установлена сериия «Мученики», с 2016 года там же располагается видеотриптих «Mary».
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