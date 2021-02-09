Фильмы фестиваля «BLICK: Горизонты возраста» показывают онлайн

Кадр из фильма «Визит» © CoolConnections

До 12 марта в онлайн-кинотеатре COOL PLAY проходят показы документального кино из программы кинофестиваля «BLICK. Горизонты возраста», организованные арт-объединением CoolConnections и Гёте-Институтом в Москве.

Расписание показов опубликовано на сайте CoolConnections, в нем семь документальных фильмов, посвященных проблемам старения и отношения к пожилым людям в сегодняшнем мире:

«Визит» (Der Besuch, Германия, 2018), реж. Кристиан Вернер

«Мамасита» (Mamacita, Германия-Мексика, 2018), реж. Хосе Пабло Эстрада Торрескано

«Осеннее золото» (Herbstgold, Германия-Австрия, 2011), реж. Ян Тенхафен

«Мечтать не вредно» (Träume habe ich viele, Германия, 2019), реж. Мириам Пучитта, Михаэль Шовистре

«Ночь ночей» (Die Nacht der Nächte, Германия, 2018), реж. Ясемин Шамдерели, Несрин Шамдерели

«Крестьянином останешься ты» (Der Bauer bleibst du, Германия, 2013), реж. Бенедикт Куби

«Те, кто танцует танец живота» (Die mit dem Bauch tanzen, Германия, 2013), реж. Каролин Генрайт



Все фильмы демонстрируются на языке оригинала с русскими субтитрами.

Также в рамках фестиваля пройдут дискуссии со специалистами в области геронтологии.

Астрид Веге, куратор фестиваля «BLICK: Горизонты возраста»:

«Демографически Германия и Россия развиваются похоже, и старение наших обществ ставит перед нами очень много разных вопросов. Например, как нам добиться для разных поколений равных прав и справедливости? Как постареть с достоинством? Что произойдет с нашими желаниями и представлениями о жизни? Как будут выглядеть партнёрские и другие отношения? Как будет урегулирован вопрос с признанием ценности старших?..»

Проект реализуется в рамках Года Германии в России 2020/2021







Понравился материал? Помоги сайту!

Подписывайтесь на наши обновления

Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней

Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен

RSS-поток новостей COLTA.RU

При поддержке Немецкого культурного центра им. Гете, Фонда имени Генриха Бёлля, фонда Михаила Прохорова и других партнеров.