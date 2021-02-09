Фильмы фестиваля «BLICK: Горизонты возраста» показывают онлайн

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До 12 марта в онлайн-кинотеатре COOL PLAY проходят показы документального кино из программы кинофестиваля «BLICK. Горизонты возраста», организованные арт-объединением CoolConnections и Гёте-Институтом в Москве.
Расписание показов опубликовано на сайте CoolConnections, в нем семь документальных фильмов, посвященных проблемам старения и отношения к пожилым людям в сегодняшнем мире:
Все фильмы демонстрируются на языке оригинала с русскими субтитрами.
Также в рамках фестиваля пройдут дискуссии со специалистами в области геронтологии.
Астрид Веге, куратор фестиваля «BLICK: Горизонты возраста»:
«Демографически Германия и Россия развиваются похоже, и старение наших обществ ставит перед нами очень много разных вопросов. Например, как нам добиться для разных поколений равных прав и справедливости? Как постареть с достоинством? Что произойдет с нашими желаниями и представлениями о жизни? Как будут выглядеть партнёрские и другие отношения? Как будет урегулирован вопрос с признанием ценности старших?..»
Проект реализуется в рамках Года Германии в России 2020/2021
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