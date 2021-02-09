 
13:50 9 февраля 2021Новости
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Фильмы фестиваля «BLICK: Горизонты возраста» показывают онлайн

News_detailed_pictureКадр из фильма «Визит»© CoolConnections

До 12 марта в онлайн-кинотеатре COOL PLAY проходят показы документального кино из программы кинофестиваля «BLICK. Горизонты возраста», организованные арт-объединением CoolConnections и Гёте-Институтом в Москве.

Расписание показов опубликовано на сайте CoolConnections, в нем семь документальных фильмов, посвященных проблемам старения и отношения к пожилым людям в сегодняшнем мире:

  • «Визит» (Der Besuch, Германия, 2018), реж. Кристиан Вернер
  • «Мамасита» (Mamacita, Германия-Мексика, 2018), реж. Хосе Пабло Эстрада Торрескано
  • «Осеннее золото» (Herbstgold, Германия-Австрия, 2011), реж. Ян Тенхафен
  • «Мечтать не вредно» (Träume habe ich viele, Германия, 2019), реж. Мириам Пучитта, Михаэль Шовистре
  • «Ночь ночей» (Die Nacht der Nächte, Германия, 2018), реж. Ясемин Шамдерели, Несрин Шамдерели
  • «Крестьянином останешься ты» (Der Bauer bleibst du, Германия, 2013), реж. Бенедикт Куби
  • «Те, кто танцует танец живота» (Die mit dem Bauch tanzen, Германия, 2013), реж. Каролин Генрайт


Все фильмы демонстрируются на языке оригинала с русскими субтитрами.

Также в рамках фестиваля пройдут дискуссии со специалистами в области геронтологии.

Астрид Веге, куратор фестиваля «BLICK: Горизонты возраста»:

«Демографически Германия и Россия развиваются похоже, и старение наших обществ ставит перед нами очень много разных вопросов. Например, как нам добиться для разных поколений равных прав и справедливости? Как постареть с достоинством? Что произойдет с нашими желаниями и представлениями о жизни? Как будут выглядеть партнёрские и другие отношения? Как будет урегулирован вопрос с признанием ценности старших?..»

Проект реализуется в рамках Года Германии в России 2020/2021



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