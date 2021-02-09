Гослитмузей готовит выставку к юбилею Фета

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4 марта 2021 года на главной выставочной площадке Государственного музея истории российской литературы имени В.И. Даля, в Доме И. С. Остроухова в Трубниках, начнет работу выставка «Быть Фетом», приуроченная к 200-летию со дня рождения Афанасия Афанасьевича Фета (1820-1892).
Как сообщает сайт Гослитмузея, основной прием художественного решения экспозиционного пространства — зеркальность и преломляемость. Посетителям выставки предлагается стать зеркалом, в котором отражается поэт, формой современного бытования его поэтических текстов.
В первом зале стихи, переведенные в аудиовизуальную форму посредством звуковых, зрительных и световых метафор, позволяют погрузиться в пространство поэзии Фета.
Второй зал — биографический — представляет собрание жизненных сюжетов, конструирующих цельный образ поэта, при этом рассказ о Фете здесь может начаться в любой точке его биографии.
Третий зал экспозиции «Быть Фетом» посвящен взглядам и оценкам современников поэта — романсам, пародиям, откликам, тому «шуму времени», который реагировал на Фета, редактировал, интерпретировал и мифологизировал. На выставке представлены многочисленные оригинальные архивные материалы, часть из которых экспонируется впервые: фотографии, письма, иллюстрации, рукописи из собраний ГМИРЛИ имени В. И. Даля и других крупнейших музеев, библиотек и архивов России.
Кураторы: Ирина Ерисанова, Дарья Решетникова, Кристина Сарычева, Евгения Ионова
Художник: Анна Колейчук
Выставка «Быть Фетом» в Доме И.С. Остроухова в Трубниках продлится до 16 мая.
Выставка организована при участии Государственного исторического музея, Российской государственной библиотеки, Музея-заповедника И.С. Тургенева «Спасское-Лутовиново», Института русской литературы (Пушкинского дома) Российской академии наук, Российского государственного архива литературы и искусства, Государственного музея Л.Н. Толстого и Государственной Третьяковской галереи.
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