Книги Марцина Вихи выходят в России

© Издательство Ивана Лимбаха

Издательство Ивана Лимбаха (Петербург) в ближайшее время выпустит две книги польского художника, теоретика дизайна, писателя Марцина Вихи – «Вещи, которые я не выбросил» и «Как я разлюбил дизайн».

Как сообщает сайт Издательства Ивана Лимбаха, книги уже сданы в печать.

Российскому читателю имя автора практически не известно, отмечают в издательстве, а в Польше в 2018 году его книга «Вещи, которые я не выбросил», получила крупнейшую национальную премию «Нике». Эта книга о том, о чем не особенно принято говорить: о смерти, переживании утраты, памяти об ушедших близких. А еще — о словах и молчании, о человеке, который никогда не исчезает бесследно.

В книге «Как я разлюбил дизайн» сквозь призму самых разных вещей — от киноафиш до конструктора «Лего», от бланков для голосования до бутылок и фотоаппаратов — автор исследует, как менялась эстетика дизайна на фоне исторических сдвигов 1980-х — 1990-х годов. Сохраняя искусный баланс между ностальгией и иронией, он описывает реалии коммунистической Польши, обнаруживающие много общего с советской действительностью.

Обе книги перевели Полина Козеренко и Ольга Чехова.







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