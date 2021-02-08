 
13:30 8 февраля 2021Новости
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В Петербурге пройдет маркет кассет и винила

News_detailed_picture© @lastochca.live / Instagram

14 февраля в ДК «Ласточка» в Петербурге состоится «mmmesss market» – выставка-продажа для любителей музыки на аналоговых носителях.

Начало в 16:00. На «mmmesss market» в двух залах ДК «Ласточка» (Транспортный переулок, д. 10а) кассеты, винил и мерч представят магазины редких и уникальных экземпляров, а также частные коллекционеры. В программе ди-джей сеты и вечерний концерт.

Live sets:

  • weezdüm
  • Razmotchiki Katushek
  • Transnadežnost'
  • Skaz
  • Студия Неосознанной Музыки
  • it will be noise
  • Vialphas & Оркестр Ритуальной Музыки


Labels:

  • mmmesss
  • Zhelezobeton
  • Kill Ego
  • Бегущий Человек
  • Кислород
  • Go Tape
  • Iconic Promo
  • Psychomor rec
  • Заплатка
  • Utrovortu
  • Арт-Продукт
  • Tакое
  • Ночные Травы
  • Картаскважин
  • Ставропигиальныя Пластинки
  • BabyBabyBaby Gallery
  • Noisetextil


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