В Петербурге пройдет маркет кассет и винила

«Сказать, что на нас совсем забили болт, мы не можем»
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14 февраля в ДК «Ласточка» в Петербурге состоится «mmmesss market» – выставка-продажа для любителей музыки на аналоговых носителях.
Начало в 16:00. На «mmmesss market» в двух залах ДК «Ласточка» (Транспортный переулок, д. 10а) кассеты, винил и мерч представят магазины редких и уникальных экземпляров, а также частные коллекционеры. В программе ди-джей сеты и вечерний концерт.
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