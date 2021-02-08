Антон Батагов исполнит «Невидимые земли» в Перми

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27 февраля на сцене пермской частной филармонии «Триумф» состоится концертная премьера альбома «Невидимые земли» Антона Батагова в авторском исполнении.
Как сообщает пресс-служба «Триумфа», выступление в Перми станет для Антона Батагова первым сольным концертом после студийного «затворничества» длиною в год.
Альбом «Невидимые земли», на котором записаны шесть фортепианных пьес, увидел свет прошлой осенью, с тех пор его прослушали уже более 400 тысяч раз.
«Я записал альбом "Невидимые земли" на совершенно космическом рояле Bosendorfer 280VC, — рассказывает Антон Батагов. — В записи, кажется, удалось передать все ощущения (прямо-таки физические) от путешествия на этом летательном аппарате. Альбом вышел в сентябре 2020 года на лейбле Fancymusic. А для концертной премьеры я выбрал город Пермь. Так уж сложилось в последние годы, что именно в Перми я играл премьеры моих больших фортепианных сочинений, и выступать перед пермскими слушателями — для меня всегда особая радость».
Арт-директор частной филармонии «Триумф» Аристов Сергей:
«Для нас очень радостно и почетно, что Антон Батагов выбрал именно "Триумф" для концертной премьеры своего нового альбома то что, благодаря таким громким премьерам, Пермь продолжает оставаться важным местом на музыкальной карте мира! На этот концерт мы ждем не только пермяков, но гостей из других городов, ведь это первый концерт Антона после целого года только студийной работы, а дат на другие концерты еще нет».
Перед началом программы будут исполнены два сочинения английских анонимных авторов XVI века, говорится в сообщении на сайте частной филармонии «Триумф».
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