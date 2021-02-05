В Центре Вознесенского покажут спектакль по дневнику Дерека Джармена

© Центр Вознесенского

Центр Вознесенского запускает новую лабораторию «Театр VS Текст». Ее первым проектом станет 13 февраля премьера медиаспектакля «Современная природа» Элины Куликовой по мотивам дневника британского кинорежиссера и сценариста Дерека Джармена.

Представления пройдут на площадке Центра Вознесенского 13 февраля в 18:00 и в 20:00. Билеты — здесь.

«Сегодняшний мир тревожен в своей необъятности. Современная природа — это одновременно таяние ледников и миграция птиц, космические спутники NASA и вакцины нового поколения. Возможно, единственно верная форма взаимоотношений, который человек способен выстроить с глобальным хаосом и неопределенностью современности — это нежность. Нежность сегодня способна стать одним из самых экстремальных способом познания мира, который другими рациональными методами человечеству так и не получилось расколдовать. Спектакль "Современная природа" — утверждение данной позиции. Другими словами, это стихотворение о трепете по отношению ко всему, что естественно, и о любви как единственной жизни, что длится вечно», — рассказывают создатели спектакля.

К участию в своем новом проекте режиссер Элина Куликова пригласила композитора и художника Диму Ефремова (dmi.ef). Музыкальное сопровождение спектакля — аналоговый звук, исходящий из старых кассетных плееров, выступающих в роли полноценного инструмента.

Музыку дополняет видео, созданное специально для спектакля видеохудожницей Кристиной Малолеткиной.

В ролях — актер Федор Кокорев и 30 живых растений.

Куратор театральных программ Центра Вознесенского Юлия Гирба:

«Проектом «Современная природа» мы начинаем работу лаборатории Центра Вознесенского "Театр VS Текст". Лаборатория посвящена исследованиям новых путей взаимодействия текста и театра в эпоху торжества постдраматического театра и после перформативного поворота. В названии Лаборатории нам важно не противопоставление, а энергия столкновения, соревнования, возникающая от встречи литературного текста, никак не связанного с привычным, классическим пониманием драмы, и театра — энергия театрального воплощения. Мы надеемся, что сценический текст, созданный в результате такого синтеза, поможет прояснить, как на новом этапе развития театра меняется взаимодействие его частей. В наших планах работа с текстами тех, кто называет себя драматургами, а по сути, создает интереснейшие образцы современной литературы, — лауреатами "Любимовки" Викентием Брызем, Элиной Петровой, Екатериной Августеняк, — но также и с текстами прозаиков, поэтов, режиссеров и актеров».







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