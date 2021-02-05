«Эшколот» представит новый учебник иврита

Что слушать в феврале
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14 февраля культурно-образовательный проект «Эшколот» при поддержке фонда «Генезис» cовместно с кафедрой иудаики Института стран Азии и Африки МГУ и Издательского дома «Книжники» организует обсуждение-презентацию второй части нового «Учебника современного иврита для начинающих».
Начало в 20:00, презентация пройдет в онлайн-формате, регистрация — здесь.
Вторая часть «Учебника современного иврита для начинающих», написанного преподавателями кафедры иудаики ИСАА МГУ, вышла в 2021 году в ИД «Книжники» (первая часть вышла в 2014 году и выдержала 5 тиражей).
Обсуждение-презентация будет посвящено не только этому учебнику, но и его предыстории. Гебраист Софья Ямпольская (СПбГУ) расскажет о том, как менялись подходы к преподаванию иврита в Российской империи, профессор Михаил Членов расскажет о том, что изменилось в изучении иврита с тех пор, как его подпольно начали изучать в СССР, а Рина Заславски (Израиль) сравнит новый учебник с тем, как преподают иврит в Израиле и других странах.
В обсуждении примут участие авторы учебника — Лариса Шор и Александра Полян, а также художник Анна Игнатьева и директор ИД «Книжники» Борух Горин.
Также в февральском календаре «Эшколота» мини-курс профессора библеистики Яира Заковича (Еврейский университет в Иерусалиме), подготовленный при поддержке фонда «Генезис» сомвестно с культурным центром «Бейт Ави Хай» в Иерусалиме.
Курс посвящен разбору текстов из Библии, Септуагинты и книги Юдифи в попытке ответить на вопрос, почему, несмотря на ярко выраженную библейскую стилистику книги Эстер, Бог в ней скрывается.
Курс состоит из пяти получасовых семинаров, которые пройдут в онлайн-формате с 21 по 25 февраля. Регистрация — здесь.
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