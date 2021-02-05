Музей AZ готовит выставку «Лики, лица, морды»

Наталия Турнова. Запредельное. 2013. Холст, масло (фрагмент) © Предоставлено пресс-службой Музея AZ

11 марта в Музее AZ в Москве откроется выставка «Лики, лица, морды», на которой будут представлены более 70 работ художников-шестидесятников и современных авторов.

Как сообщает сайт музея, в экспозицию войдут работы Анатолия Зверева, Дмитрия Краснопевцева, Дмитрия Плавинского, Владимира Яковлева, Владимира Янкилевского, Олега Целкова, Михаила Шемякина, Льва Кропивницкого, Марлена Шпиндлера, Бориса Свешникова, Вячеслава Калинина, Эдуарда Штейнберга, Леонида Пурыгина, Ивана Лубенникова, Натальи Нестеровой, Леонида Ротаря, Наталии Турновой, Гриши Брускина.

Кроме того, на выставке можно будет увидеть фотографии художников, сделанные Анатолием Брусиловским и Игорем Пальминым.

Автор и куратор выставки — Полина Лобачевская.

Выставка «Лики, лица, морды» в Музее AZ продлится до 25 июля.







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