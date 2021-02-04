Музыкальные и театральные критики выступили против полицейского насилия

© Алексей Майшев / РИА Новости

3 февраля российские независимые профессиональные объединения, Ассоциации музыкальных критиков и Ассоциация театральных критиков (АТК и АМК) распространили совместное заявление, в котором выразили протест против полицейского насилия в стране.

Заввление опуликовано на сайте АМК. COLTA.RU приводит его полностью:





Мы требуем отменить фактический запрет мирных собраний и митингов, прекратить практику незаконных задержаний и наказаний, избиений и унижений людей, собирающихся мирно и без оружия, чтобы заявить о своей гражданской позиции.

Мы настаиваем на освобождении задержанных в ходе мирного процесса.

Мы выражаем солидарность с теми, кто выступает за соблюдение принципов демократии, закрепленных в Конституции Российской Федерации.

Призываем коллег по цеху, критиков и практиков музыки и театра, присоединиться к нашему заявлению.

3 февраля 2021 года Принято на общем собрании АМК и согласовано с АТК







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