Музей архитектуры представит выставку об архитектурном факультете ВХУТЕМАСа

А.В. Щусев. Библиотека им. В.И. Ленина. Конкурсный проект. 1920. Перспектива © Государственный музей архитектуры имени А.В. Щусева

С 26 февраля по 23 мая в Государственном музее архитектуры имени А.В. Щусева будет проходить выставка «ВХУТЕМАС-100. Иллюминаторы завтрашних городов. Архитектурный факультет», подготовленная к столетнему юбилею ВХУТЕМАСа (Высших художественно-технических мастерских).

Как сообщает сайт Музея архитектуры, выставка о жизни архитектурного факультета и деятельности его знаменитых преподавателей, которую подготовили кураторы Полина Стрельцова и Ирина Чепкунова, должна была открыться в ноябре 2020 года и продолжить серию выставочных проектов, посвященных истории ВХУТЕМАСа, но в связи с пандемией и новыми ограничениями она была перенесена на 2021 год.

В структуре ВХУТЕМАСа, отмечают организаторы выставки, особое место занимал архитектурный факультет, все преподаватели которого были практикующими архитекторами.

«Во ВХУТЕМАСе, как и в немецком Баухасе, разрабатывалась инновационная система преподавания художественных дисциплин, – говорит Полина Стрельцова. – Две школы возникли одновременно и получили мировую известность и признание. Но в отличие от Баухаса, где делался упор на подготовку универсальных специалистов по работе со средой — художников-дизайнеров, во ВХУТЕМАСе архитектурный факультет с момента образования школы занимал лидирующие позиции».

Главная идея выставки Музея архитектуры – рассказать о творческих методах преподавания архитекторов через их собственные проекты различных сооружений, созданные за 10 лет существования ВХУТЕМАСа. Визуальные материалы поделены на несколько разделов, каждый из которых раскрывает деятельность определенной мастерской.

Кураторы выделили основные мастерские и направления факультета: 1) мастерскую Алексея Щусева; 2) конструктивистов (Леонид и Александр Веснины, Иван Леонидов); 3) рационалистов (Николай Ладовский, Владимир Кринский); 4) мастерскую Ивана Жолтовского (Моисей Гинзбург, Сергей Чернышев); 5) мастерскую Новой академии (Илья Голосов и Константин Мельников); 6) основоположников отечественного градостроительства (Владимир Семенов, Борис Коршунов); 7) реставрационные школы (Иван Рыльский, Сергей Торопов).

В экспозицию войдут более 200 предметов — архитектурная графика и живопись, макеты, фотографии и другие подлинные материалы из фондов Музея архитектуры, Российского государственного архива литературы и искусства (РГАЛИ), Музея архитектуры и дизайна УрГАХУ, архива семьи А.В. Щусева, архива семьи Ф.О. Шехтеля, архива семьи С.Е. Чернышева, Канадского центра архитектуры (CAA). Многие экспонаты будет представлены широкой публике впервые.







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