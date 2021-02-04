Центр Вознесенского покажет трилогию Никиты Спиридонова

© Никита Спиридонов

4 февраля Центр Вознесенского организует онлайн-показ трилогии «Дубнинская серия» видеохудожника, участника и основателя коллектива u/n multitude Никиты Спиридонова.

Началов 19:30, регистрация — здесь.

В обсуждении после показа примут участие автор фильма Никита Спиридонов и кинокуратор Центра Вознесенского, киновед Зоя Кошелева.

Программа:

«Волга-Волга» (2019, 18 мин)

Название работы отсылает к одноименной советской музыкальной комедии 1938 года с Любовью Орловой в главной роли. Один из ключевых эпизодов снимался на пристани «Большая Волга», где теперь располагается Дубна. В СССР фильм неоднократно редактировали в зависимости от политического и идеологического курса страны: атрибутика вождизма то исключалась из него, то возвращалась обратно.

На видео сменяют друг друга современные планы канала, ГЭС и Иваньковского водохранилища — цитируя микросюжеты и ракурсы фильма, «Волга-Волга» Никиты Спиридонова акцентирует внимание на исторических и политических контекстах исследуемых локаций. Звучащая закадровым голосом проза Евгения Шабалина обращается к истории канала имени Москвы и посвящена размышлениям о драматической судьбе родного города.

«Песня о Волге» (2020, 7 мин)

Вторая часть «Дубнинской серии». Смонтированная из найденных материалов «Песня о Волге» опрокидывает пропагандистскую риторику советской кинопродукции эпохи Большого террора: описание торжественного открытия канала 1 мая 1937 года глазами бывшего вольнонаемного Дмитлага Сергея Голицына сопоставляется с эпизодами фильма «Волга-Волга», который снимался в разгар репрессий там, где только-только завершилась «великая стройка второй пятилетки».

«Песня о Волге» была показана в рамках конкурсной программы XXX Международного кинофестиваля «Послание к человеку».