 
14:47 3 февраля 2021Новости
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Центр Вознесенского покажет трилогию Никиты Спиридонова

News_detailed_picture© Никита Спиридонов

4 февраля Центр Вознесенского организует онлайн-показ трилогии «Дубнинская серия» видеохудожника, участника и основателя коллектива u/n multitude Никиты Спиридонова.

Началов 19:30, регистрация — здесь.

В обсуждении после показа примут участие автор фильма Никита Спиридонов и кинокуратор Центра Вознесенского, киновед Зоя Кошелева.

Программа:

  • «Волга-Волга» (2019, 18 мин)
    Название работы отсылает к одноименной советской музыкальной комедии 1938 года с Любовью Орловой в главной роли. Один из ключевых эпизодов снимался на пристани «Большая Волга», где теперь располагается Дубна. В СССР фильм неоднократно редактировали в зависимости от политического и идеологического курса страны: атрибутика вождизма то исключалась из него, то возвращалась обратно.
    На видео сменяют друг друга современные планы канала, ГЭС и Иваньковского водохранилища — цитируя микросюжеты и ракурсы фильма, «Волга-Волга» Никиты Спиридонова акцентирует внимание на исторических и политических контекстах исследуемых локаций. Звучащая закадровым голосом проза Евгения Шабалина обращается к истории канала имени Москвы и посвящена размышлениям о драматической судьбе родного города.

  • «Песня о Волге» (2020, 7 мин)
    Вторая часть «Дубнинской серии». Смонтированная из найденных материалов «Песня о Волге» опрокидывает пропагандистскую риторику советской кинопродукции эпохи Большого террора: описание торжественного открытия канала 1 мая 1937 года глазами бывшего вольнонаемного Дмитлага Сергея Голицына сопоставляется с эпизодами фильма «Волга-Волга», который снимался в разгар репрессий там, где только-только завершилась «великая стройка второй пятилетки».
    «Песня о Волге» была показана в рамках конкурсной программы XXX Международного кинофестиваля «Послание к человеку».

  • «Москва-Волга» (2021, 5 мин)
    В третьей части «Дубнинской серии» режиссер воспроизводит маршрут вдоль канала имени Москвы, по которому ездил в детстве с родителями на дачу недалеко от Дубны. Дедушка художника Игорь Шихов, свидетель сталинских лагерей, зачитывает за кадром стихотворение инженера и поэта Андрея Загряжского, этапированного в 1935 году в Воркутлаг и впоследствии переведенного в Дмитлаг на строительство канала Москва-Волга.
    Снятое в течение одного зимнего дня видео структурировано историческим документом, объединяющим различные эпохи и судьбы в единой локации — «Правилами внутреннего распорядка жизни лагеря» Дмитровского ИТЛ.



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