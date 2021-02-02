 
12:38 2 февраля 2021Новости
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Выставка Павла Семченко пройдет в Москве

News_detailed_pictureПавел Семченко. Бесконечность и роза. 1999© ГРАУНД Солянка

16 февраля в московской галерее «ГРАУНД Солянка» откроется иммерсивная выставка сооснователя театра АХЕ, режиссера, актера, художника и перформансиста Павла Семченко. Куратор и арт-директор выставки – режиссер Максим Диденко.

«Синкретизм | Бесконечность и роза» — художественное исследование о природе синкретизма, происходящее в формате выставки с элементами театра, перфоманса, музыкальных и танцевальных выступлений.

Среди участников проекта хореограф Владимир Варнава, композитор и контрабасист Владимир Волков («АукцЫон», «Волков-трио»), художница Анис Кронидова и другие звезды современного искусства, театра и контркультуры.

Организаторы выставки перечисляют события, которые нельзя пропустить:

  • Сеансы, на которых Павел Семченко каждый день будет писать одного гостя проекта.
  • Два показа спектакля «Ребра в ребра», совместной постановки Павла Семченко, Владимира Волкова и Владимира Варнавы.
  • Специальные кураторские экскурсии Павла Семченко, Максима Диденко и Екатерины Кашинцевой.
  • Возможность по очень доступным ценам приобрести графику Павла Семченко разных лет.


Выставка Павла Семченко «Синкретизм | Бесконечность и роза» в галерее «ГРАУНД Солянка» продлится до 28 февраля.



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