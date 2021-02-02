Объявлена программа Байройта-2021

© Bayreuther Festspiele

29 января дирекция Байройтского фестиваля опубликовала программу 2021 года.

Как сообщают организаторы, в нее вошли семь представлений новой постановки «Летучего голландца». Режиссер спектакля — Дмитрий Черняков, партию Сенты исполнит Асмик Григорян. 25 июля премьера «Летучего голландца» откроет фестиваль.

Также среди его главных событий шесть представлений возобновленной постановки «Нюрнбергских мейстерзингеров» и шесть представлений возобновленной постановки «Тангейзера», три концертных исполнения «Валькирии», два концерта под музыкальным руководством Андриса Нелсонса и один концерт под музыкальным руководством Кристиана Тилеманна.

Полностью афиша Байройта-2021 приводится на сайте фестиваля.

Продажа билетов начнется 6 июня, фестиваль продлится до 25 августа.







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