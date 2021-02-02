 
15:53 1 февраля 2021Новости
1059

Объявлена программа Байройта-2021

News_detailed_picture© Bayreuther Festspiele

29 января дирекция Байройтского фестиваля опубликовала программу 2021 года.

Как сообщают организаторы, в нее вошли семь представлений новой постановки «Летучего голландца». Режиссер спектакля — Дмитрий Черняков, партию Сенты исполнит Асмик Григорян. 25 июля премьера «Летучего голландца» откроет фестиваль.

Также среди его главных событий шесть представлений возобновленной постановки «Нюрнбергских мейстерзингеров» и шесть представлений возобновленной постановки «Тангейзера», три концертных исполнения «Валькирии», два концерта под музыкальным руководством Андриса Нелсонса и один концерт под музыкальным руководством Кристиана Тилеманна.

Полностью афиша Байройта-2021 приводится на сайте фестиваля.

Продажа билетов начнется 6 июня, фестиваль продлится до 25 августа.



Понравился материал? Помоги сайту!

Подписывайтесь на наши обновления

Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней

Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен

RSS-поток новостей COLTA.RU

При поддержке Немецкого культурного центра им. Гете, Фонда имени Генриха Бёлля, фонда Михаила Прохорова и других партнеров.

Поделиться ссылкой / Share
facebooktwitterвконтакте
Сегодня на сайте
Журналистика пересобирает себя в артелиОбщество
Журналистика пересобирает себя в артели Журналистика пересобирает себя в артели

Андрей Мирошниченко о крахе классических СМИ, о звездных авторах, которые выходят из редакций, чтобы заняться личными рассылками. И о том, как те же одиночки обратно сбиваются в артели, подозрительно напоминающие старые редакции

29 января 20214239
Сентенция о «Сентенции»Кино
Сентенция о «Сентенции» 

Историк и редактор Shalamov.ru Сергей Соловьев — о том, как вольное обращение с фактами подрывает саму основу фильма как околошаламовского текста

29 января 20213228