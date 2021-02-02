В российских соцсетях запретили ругаться матом

© Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации

Сегодня, 1 февраля, вступает в силу новая редакция закона «Об информации, информационных технологиях и защите информации». Теперь администраторы соцсетей обязаны блокировать материалы, которые содержат нецензурную брань.

За невыполнение этого требования закона, отмечает «Российская газета», соцсети будут наказываться штрафом до 8 млн рублей.

Как сообщает РБК, поправки к закону «Об информации» были одобрены Госдумой в конце 2020 года, текст законопроекта опубликован в электронной базе данных Госдумы.

Помимо публикаций с матом к незаконному контенту, который подлежит блокировке, отнесены публикации, содержащие данные о гостайне, оправдывающие терроризм или призывающие к нему, экстремистские материалы и материалы, пропагандирующие порнографию и насилие, информация об изготовлении и использовании наркотиков, о способах совершения самоубийства и о дистанционной продаже алкоголя.

Запрещаются также призывы к участию в несогласованных акциях, оскорбление государства и его символов, сообщения в неприличной форме, которые «оскорбляют человеческое достоинство и общественную нравственность».

Полностью список изменений в законодательстве о соцсетях приводится на сайте Госдумы.

Решение о блокировке соцсеть должна принять в течение суток с момента выявления запрещенных материалов, в спорных ситуациях ее представитель может обратиться в Роскомнадзор.

В свою очередь, Роскомнадзор должен создать реестр соцсетей. В этот реестр включаются сайты с суточной посещаемостью на территории России более 500 тысяч человек, на которых пользователи создают персональные страницы и обмениваются сообщениями. Сайт может быть удален из реестра, если количество посещений в сутки опустится ниже указанного в законе значения.







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