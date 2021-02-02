Умер Виктор Коваль

© М. Кончиц

Сегодня, 1 февраля, в Москве в возрасте 73 лет умер поэт, актер и художник Виктор Коваль.

Об этом сообщил поэт Лев Рубинштейн.

Виктор Станиславович Коваль родился в 1947 году в Москве, окончил художественное училище и художественно-графический факультет Московского полиграфического института.

Создавал иллюстрации для книг, журналов и газет. В 1955–1961 годах много снимался в кино.

С 1970-х годов известен как поэт, в конце 1980-х вместе с М. Айзенбергом, С. Гандлевским, Т. Кибировым, Д.А. Приговым, Д. Новиковым и Л. Рубинштейном вошел в поэтическую группу «Альманах».

Публиковался в различных периодических изданиях, сборниках и антологиях в России и за рубежом, участвовал в поэтических фестивалях в Москве, Ярославле, Волгограде, Самаре, Тольятти, Лондоне, Кембридже, Гетеборге, Милане. Автор четырех поэтических книг.







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