Обращение деятелей культуры: Свободу Александру Габышеву!

Писатели, публицисты, историки и другие деятели культуры выступили с обращением, в котором потребовали освободить якутского шамана Александра Габышева.

COLTA.RU приводит обращение полностью:





Свободу Александру Габышеву!

Якутский шаман Александр Габышев задумал в 2019 году идти пешком в Москву для того, чтобы «изгнать темные силы из Кремля», порождением этих сил он считает президента России Владимира Путина. Можно к этому относиться, как угодно, но с точки зрения светского государства, каким является Россия, и права, гражданин, идущий по территории страны из пункта Я. в пункт М., осуществляет свое законное право на свободу передвижения, вне зависимости от того, что он думает о духах, силах, Путине или о ком-то еще.

Между тем, в сентябре 2019 года Габышева задержали на границе Бурятии и Иркутской области. На него завели уголовное дело о публичных призывах к экстремистской деятельности (часть 1 статьи 280 УК). Психолого-психиатрическая экспертиза признала Габышева невменяемым. После того как у него истек срок подписки о невыезде, он решил возобновить свой поход на Москву. В декабре шамана и двух его сторонников оштрафовали за неповиновение полиции. Летом 2020 года Габышева принудительно отправили в психбольницу. Такое решение принял Якутский городской суд по иску психдиспансера, который выдал заключение, что Габышев опасен для себя и окружающих. В своем иске врачи заявили, что шаман страдает «переоценкой своей личности». Впрочем, из больницы шамана довольно скоро выписали. В соцсетях поход шамана стал одной из наиболее обсуждаемых тем 2019 года. В Рунете в честь Габышева начали слагать стихи. В правозащитной организации Amnesty International Габышева назвали узником совести. В начале ноября прошлого года в московском театре документальной пьесы «Театр.doc» поставили спектакль о Габышеве.

В начале 2021 года Александр Габышев анонсировал новый поход против Путина, и 27 января «его задержали полицейские и увезли в психдиспансер. Габышев не открывал полицейским дверь, тогда они сломали ее. Дома у Габышева взломаны двери, раскиданы вещи, на полу много красных пятен, похожих на кровь», — сообщает издание Znak.com.

За шамана заступалась мэр Якутска Сардана Авксентьева, недавно ушедшая в отставку. Теперь за него заступиться некому. Неужели Путин боится шамана и считает, что его появление в Москве может ему реально навредить? Иначе почему «блаженного» (как его назвали бы в православии) Габышева всё время задерживают, расценивают его поход как «экстремистскую деятельность» и подвергают карательной психиатрии, печально известной по советским временам?

Обращаться к преследователям шамана бессмысленно, потому это письмо — обращение ко всем, кто мог бы помочь освобождению Габышева и привлечь внимание к возобновлению практики карательной психиатрии, которую мы считаем недопустимой.



Светлана Алексиевич, писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе

Александр Гаврилов, литературный деятель, телеведущий

Александр Гельман, драматург

Марина Давыдова, театральный критик, главный редактор журнала «Театр»

Антон Долин, кинокритик, главный редактор журнала «Искусство кино»

Денис Драгунский, писатель и журналист

Елена Коренева, актриса, лауреат премии «Ника»

Павел Кудюкин, историк, сопредседатель Профсоюза «Университетская солидарность»

Олег Лекманов, литературовед, лауреат премии «Большая книга»

Елена Лукьянова, юрист, профессор Свободного университета

Полина Осетинская, пианистка

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