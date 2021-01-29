«Москино» покажет ретроспективу Якова Протазанова

Кадр из фильма «Бесприданница» © «Москино»

С 1 по 4 февраля в пяти кинотеатрах сети «Москино» в рамках программы «Синематека» пройдет ретроспектива Якова Протазанова, приуроченная к 140-летию режиссера.

«Он стоял у истоков русского кинематографа (первая картина Протазанова была снята в 1909 году) и, оставаясь адептом развлекательного кино, активно использовал новаторские приемы в режиссуре — например, двойную экспозицию и документальные фрагменты в игровом фильме, — пишут организаторы ретроспективы на сайте «Москино». — Кроме того, Протазанов был создателем своей актерской школы и открывателем многих звезд русского и советского кино, от Игоря Ильинского до Ивана Мозжухина».

В программе эксцентрические немые комедии «Закройщик из Торжка», «Процесс о трех миллионах» и «Праздник святого Йоргена», а также экранизация пьесы Александра Островского «Бесприданница» и эпос «Салават Юлаев» о национальном герое Башкирии.

Все фильмы будут демонстрироваться с пленки из архива «Москино». Вход свободный по предварительной регистрации.

Расписание:

Понравился материал? Помоги сайту!

Подписывайтесь на наши обновления

Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней

Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен

RSS-поток новостей COLTA.RU

При поддержке Немецкого культурного центра им. Гете, Фонда имени Генриха Бёлля, фонда Михаила Прохорова и других партнеров.