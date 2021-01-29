 
12:09 29 января 2021Новости
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«Москино» покажет ретроспективу Якова Протазанова

News_detailed_pictureКадр из фильма «Бесприданница»© «Москино»

С 1 по 4 февраля в пяти кинотеатрах сети «Москино» в рамках программы «Синематека» пройдет ретроспектива Якова Протазанова, приуроченная к 140-летию режиссера.

«Он стоял у истоков русского кинематографа (первая картина Протазанова была снята в 1909 году) и, оставаясь адептом развлекательного кино, активно использовал новаторские приемы в режиссуре — например, двойную экспозицию и документальные фрагменты в игровом фильме, — пишут организаторы ретроспективы на сайте «Москино». — Кроме того, Протазанов был создателем своей актерской школы и открывателем многих звезд русского и советского кино, от Игоря Ильинского до Ивана Мозжухина».

В программе эксцентрические немые комедии «Закройщик из Торжка», «Процесс о трех миллионах» и «Праздник святого Йоргена», а также экранизация пьесы Александра Островского «Бесприданница» и эпос «Салават Юлаев» о национальном герое Башкирии.

Все фильмы будут демонстрироваться с пленки из архива «Москино». Вход свободный по предварительной регистрации.

Расписание:

  • кинотеатр «Москино Звезда»
    1 февраля в 17:00 — «Бесприданница» (1936)

  • кинотеатр «Москино Полет»
    1 февраля в 19:30 — «Процесс о трех миллионах» (1926)

  • кинотеатр «Москино Вымпел»
    2 февраля в 13:00 — «Праздник святого Иоргена» (1930)

  • кинотеатр «Москино Салют»
    3 февраля в 20:00 — «Салават Юлаев» (1940)

  • кинотеатр «Москино Искра»
    4 февраля в 16:30 — «Закройщик из Торжка» (1925)



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