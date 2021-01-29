Умер Василий Лановой

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28 января в Москве в возрасте 87 лет умер актер театра и кино Василий Лановой.
Об этом сообщает ТАСС.
Василий Семенович Лановой родился в 1934 году в Москве, в 1953 году поступил на факультет журналистики МГУ, но после первого семестра перешел в Театральное училище имени Б. Щукина, которое окончил в 1957 году (курс Цецилии Мансуровой).
В том же году стал актером Государственного академического театра имени Е. Вахтангова, на сцене которого сыграл более 50 ролей, среди которых Фабиано («Мария Стюарт»), Цезарь («Антоний и Клеопатра»), Зильбербрант («Господа Глембаи»), Огнев («Фронт»), Маяковский («Конармия»), Протасов («Дети солнца»), Виктор («Иркутская история»), Маркиз Падетруа («Золушка»), Дон Гуан («Маленькие трагедии»), Сагадеев («Тринадцатый председатель»), Троцкий («Брестский мир»), Бернард Шоу («Милый лжец»), Генри II («Лев зимой»), Фредерик («Фредерик, или Бульвар преступлений»), Абель Знорко («Посвящение Еве»), Отец («Последние луны»), Поэт («Пристань»).
С середины 1950-х годов снимался в кино, фильмография актера насчитывает более 50 фильмов и сериалов, в том числе «Павел Корчагин» (1956), «Алые паруса» (1961), «Иду на грозу» (1965), «Война и мир» (1965–1966), «Анна Каренина» (1967), «Офицеры» (1971), «Семнадцать мгновений весны» (1973), «Дни Турбиных» (1976), «Петровка, 38» (1980), «Огарева, 6» (1980), «Барышня-крестьянка» (1995), «Три мушкетера» (2013).
Кроме того, Василий Лановой озвучивал кино- и телефильмы, играл в телеспектаклях, выступал с чтецкими программами, опубликовал две книги воспоминаний.
С 1985 года преподавал в Театральном институте имени Б. Щукина при Государственном академическом театре имени Е. Вахтангова, с 1995 года заведовал кафедрой сценической речи.
Лауреат многих профессиональных и государственных наград, в том числе Ленинской премии (1980). Народный артист СССР (1985).
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