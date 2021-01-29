Спецпоказ фильма «Рассекая волны» пройдет в «Пионере»

© «Пионер»

3 февраля в московском кинотеатре «Пионер» состоятся специальный показ и обсуждение фильма «Рассекая волны» Ларса фон Триера.

Начало в 19:15, билеты продаются на сайте кинотеатра «Пионер».

Первый фильм трилогии Ларса фон Триера «Золотое сердце», обладатель Гран-при Каннского фестиваля 1996 года будет демонстрироваться на английском языке с русскими субтитрами.

После показа состоится обсуждение с участием киноведа, заместителя главного редактора COLTA.RU Михаила Ратгауза и литературного критика Анны Наринской. Вместе с кураторами «Пионера» Егором Сенниковым и Сергеем Сдобновым они выяснят, устарела ли картина фон Триера или с каждым годом она становится всё актуальнее, как режиссер конструирует образ женщины и как сегодня воспринимается та критика, которой встречали фильм в конце девяностых.

«Рассекая волны» (Breaking the Waves, Дания-Швеция, 1996)

Режиссер: Ларс фон Триер

Авторы сценария: Ларс фон Триер, Петер Асмуссен, Дэвид Пири

Оператор: Робби Мюллер

В ролях: Эмили Уотсон, Стеллан Скарсгард, Эдриан Роулинс, Кэтрин Картлидж, Жан-Марк Барр



Синопсис: Мрачная история о женщине, живущей в Шотландии 1970-х годов. Она мечтала о том, чтобы муж поскорее вернулся домой и молила об этом Бога. Ее желание было исполнено — но таким образом, что всё стало только хуже. Трагедия о любви, преодолении себя, самоотречении и божественном Провидении.





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