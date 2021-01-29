Спецпоказ фильма «Рассекая волны» пройдет в «Пионере»

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3 февраля в московском кинотеатре «Пионер» состоятся специальный показ и обсуждение фильма «Рассекая волны» Ларса фон Триера.
Начало в 19:15, билеты продаются на сайте кинотеатра «Пионер».
Первый фильм трилогии Ларса фон Триера «Золотое сердце», обладатель Гран-при Каннского фестиваля 1996 года будет демонстрироваться на английском языке с русскими субтитрами.
После показа состоится обсуждение с участием киноведа, заместителя главного редактора COLTA.RU Михаила Ратгауза и литературного критика Анны Наринской. Вместе с кураторами «Пионера» Егором Сенниковым и Сергеем Сдобновым они выяснят, устарела ли картина фон Триера или с каждым годом она становится всё актуальнее, как режиссер конструирует образ женщины и как сегодня воспринимается та критика, которой встречали фильм в конце девяностых.
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