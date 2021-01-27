Музей «Гараж» запустил инклюзивную онлайн-платформу

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Музей современного искусства «Гараж» объявил о запуске первой в России онлайн-платформы по сбору и анализу инклюзивных практик «Музей ощущений. Разнообразие и инклюзия».
Об этом сообщает сайт музея «Гараж».
Онлайн-платформа, объединяющая опыт российских и зарубежных институций и специалистов в области инклюзии, разработана отделом инклюзивных программ музея «Гараж».
Она аккумулирует исследовательские и научно-популярные статьи, интервью, обзоры инклюзивных мероприятий и многое другое. Материалы рассчитаны как на профессионалов, так и на тех, кто только знакомится с темами разнообразия и инклюзии. На сайте платформы представлены два блока — теоретический и практический. Теоретический блок позволит углубиться в темы разнообразия и инклюзии, практический — познакомиться с конкретными практиками и решениями.
Онлайн-платформа помогает систематизировать знания, делает информацию более доступной для широкой и профессиональной аудитории, избавляя от участи собирать необходимые сведения по крупицам из разных источников. Не менее важен и тот факт, что, изучив принципы работы музея «Гараж» с разной аудиторией, другие институции могут «сверить часы» — сравнить свой подход к формированию и реализации инклюзивной программы с тем, который внедрен в «Гараже»».
Принципы инклюзии сохраняются и в самом функционировании онлайн-платформы. Для ее пополнения команда «Гаража» приглашает специалистов поделиться опытом развития инклюзивных практик в культурных институциях.
С момента своего появления в 2015 году отдел инклюзивных программ работает с профессиональным сообществом. Уже в сентябре того же года, меньше чем через месяц после открытия отдела, прошел первый тренинг «Музей ощущений», посвященный работе культурных институций с глухими и слабослышащими, незрячими, слабовидящими и слепоглухими посетителями музеев. Впоследствии из тренинга выросла международная ежегодная конференция. На основе опыта сотрудников отдела инклюзивных программ, а также опыта других российских и зарубежных специалистов были подготовлены сборники «Музей ощущений», посвященные работе с людьми с инвалидностью. А в связи развитием профессиональной программы было принято решение о создании платформы, которая не только аккумулирует опыт различных музеев и других культурных институций и образовательных организаций, но и выступает в роли дискуссионной площадки.
Партнер проекта — компания-участник глобального движения по инклюзии The Valuable 500 ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн»), с 2007 года системно разрабатывающая цифровые технологии для интеграции людей с инвалидностью в общественную жизнь
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