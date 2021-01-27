Умерла Екатерина Алленова

© Ирина Бачурина

26 января в возрасте 54 лет умерла искусствовед и редактор Екатерина Алленова.

Об этом сообщает «Артгид».

Екатерина Михайловна Алленова родилась в 1966 году во Владимире, окончила музыкальное училище имени Гнесиных по классу альта (1987), отделение истории и теории искусства исторического факультета МГУ (1994) и аспирантуру Государственного института искусствознания (1998), специализировалась на русской живописи второй половины XIX века.

Преподавала скрипку в музыкальной школе, читала лекции по истории искусства в гимназии. В 1998–2002 годах была заместителем заведующего издательским отделом Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина, в 2002–2004 годах — главным специалистом отдела Госкаталога Музейного фонда РФ в Министерстве культуры.

С 2004 по 2009 год работала литературным редактором журнала «Артхроника», затем — редактором журнала Art+Auciton Russia, с 2010 года — литературным редактором журнала и сайта «Артгид», с 2013 года — выпускающим редактором журнала GARAGE Russia.

Дочь заслуженного профессора МГУ, историка искусства Михаила Алленова (1942–2018), Екатерина Алленова была автором альбомов-монографий о Василии Перове, Илье Репине, Валентине Серове и редактором значительного числа заметных искусствоведческих изданий.







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