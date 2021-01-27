 
16:27 26 января 2021Новости
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Объявлен шорт-лист премии The Art Newspaper Russia

News_detailed_picture© The Art Newspaper Russia

Сегодня, 26 января, редакция газеты об искусстве The Art Newspaper Russia объявила шорт-лист своей традиционной ежегодной премии, которая отмечает самые значимые события в области искусства.

Финалисты девятого сезоне премии The Art Newspaper Russia названы в пяти номинациях, соответствующих рубрикам газеты: «Музей года», «Выставка года», «Книга года», «Реставрация года» и «Личный вклад».

«Выставка года»

  • «"Мы храним наши белые сны". Другой Восток и сверхчувственное познание в русском искусстве. 1905–1969». Музей современного искусства «Гараж» (Москва). 31 января — 9 августа 2020 года.
    Кураторы: Екатерина Иноземцева, Андрей Мизиано
  • «Ненавсегда. 1968–1985». Государственная Третьяковская галерея, Новая Третьяковка (Москва). 7 июля — 11 октября 2020 года.
    Кураторы: Юлия Воротынцева, Анастасия Курляндцева, Кирилл Светляков
  • «Чжан Хуань. В пепле истории». Государственный Эрмитаж (Санкт-Петербург). 9 сентября — 8 ноября 2020 года
    Авторы и кураторы: Анастасия Веялко, Дмитрий Озерков, У Хун


«Музей года»

  • Музейно-выставочный комплекс Московской области «Новый Иерусалим»
  • Новый музейный квартал (Тула)
  • Центральный выставочный зал «Манеж» (Петербург)


«Книга года»

  • Борис Гройс. «Частные случаи» («Ад Маргинем Пресс», Музей современного искусства «Гараж», 2020)
  • Серия книг Наталии Семеновой о коллекционерах: «Сага о Щукиных. Собиратели шедевров», «Братья Морозовы. Коллекционеры, которые не торгуются?», «Илья Остроухов. Гениальный дилетант» («Слово»/Slovo, 2019–2020)
  • «Это было навсегда. 68/85» (Государственная Третьяковская галерея, 2020)


«Реставрация года»

  • Дом Наркомфина (Москва)
    Работы выполнило: ООО «Лига прав», авторский надзор: архитектурное бюро «Гинзбург Архитекс»
  • Полотна Федора Рокотова из собрания Государственного исторического музея (Москва)
    Работы выполнили: Государственный исторический музей (директор Алексей Левыкин), Государственный научно-исследовательский институт реставрации (директор Дмитрий Антонов)
  • Северный речной вокзал (Москва)
    Работы выполнило: ООО «Артстройтехнология»


«Личный вклад»

  • Максим Боксер, галерист, основатель сообщества «Шар и крест»
  • Марат Гельман, куратор, коллекционер
  • Маргарита Пушкина, основательница ярмарки современного искусства Cosmoscow
  • Марианна Сардарова, основательницы Фонда содействия развитию современного искусства Ruarts
  • Анатолий и Ирина Седых, основатели фестиваля современной городской культуры «Арт-овраг» в городе Выксе Нижегородской области


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