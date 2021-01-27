Филипп Григорьян ставит в Пермcкой опере «Любовь к трем апельсинам»

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5, 6 и 7 февраля на сцене Пермского театра оперы и балета состоятся премьерные представления оперы Прокофьева «Любовь к трем апельсинам» в постановке режиссера Филиппа Григорьяна.
Как сообщает пресс-служба Пермского театра оперы и балета, над спектаклем также работают музыкальный руководитель и дирижер Артем Абашев, художник по костюмам Влада Помиркованая, художник по свету Сергей Васильев, хормейстер-постановщик Евгений Воробьев, хореограф Анна Абалихина, драматург Илья Кухаренко.
Жанр, в котором выстраивает спектакль постановочная команда, можно назвать «научпоп-комедия». К нему часто обращается современный кинематограф. В постановке зритель увидит стилистические переклички с сериалом «Доктор Кто», фильмами «Форма воды», «Вспомнить всё», «Пятый элемент» и отечественной традицией научно-музыкальной комедии — такими фильмами, как «Весна» и «Чародеи».
Филипп Григорьян, режиссер и художник-постановщик:
«Любовь к трем апельсинам» создавалась в начале 1920-х — в те же годы, что и вахтанговская "Турандот", и на той же волне всеобщего интереса к dell’arte. Но век спустя этот восторг уже поутих, а юмор буффонады состарился. А вот от музыки Прокофьева нет никакого ощущения антиквариата: в ней по-прежнему много смешного, жуткого, лирического, что нас веселит, страшит и трогает. И нам, как постановочной команде, показалось важным всё это вернуть и в сюжетные обстоятельства оперы. Для этого нам потребовалось счистить весь толстый слой традиционной буффонады и найти в сюжете тех, кому можно сопереживать не понарошку, а взаправду».
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