Выставка Альберта Солдатова пройдет в Москве

© Альберт Солдатов

3 февраля в галерее pop/off/art на территории Центра современного искусства «Винзавод» в Москве откроется персональная выставка Альберта Солдатова «Обезьянка, не видящая зла».

В своем проекте Альберт Солдатов обращается к современному культурогенезу, возникающему под воздействием новых технологий, и его проблемам: глобализации, постправде, интернет-зависимости, отмечают организаторы выставки. Исследуя социальную активность в виртуальной реальности, Альберт Солдатов выбирает язык эмодзи и практики YouTube-блогеров. Однако для художника это не просто симптом упрощения инструментов коммуникации, а визуальное воплощение кризиса идей.

Новое одноканальное видео, формат которого сильно растянут по горизонтали, содержит в себе короткое мистическое действие, гибрид хоррора и трансляции анпакинга (unpacking) в YouTube. Вместе с видео в экспозиции будет представлена новая живописная серия. В своих картинах Альберт Солдатов, приверженец postdigital art, использует технику напыления акриловыми баллонами для достижения гладкой живописной плоскости, которую можно воспринимать в качестве экрана телефона, компьютера или телевизора.

Название выставки «Обезьянка, не видящая зла» — артикуляция древнего буддийского символа, преображенного в эмодзи. Являясь частью концепции «не вижу зла, не слышу зла, не говорю о зле», этот образ в данном контексте трансформируется в некую другую сущность, потерявшую связь с религиозным учением. В живописных произведениях картинки эмодзи выступают главными действующими персонажами, утрачивая функцию передачи сообщения. Как в калейдоскопе они складываются в различные формы, образуют новые изображения, но теряют первоначальное значение.

«Эмодзи, выпрыгнувшие в реальность словно цирковая собачка, рассыпались по всей медиа-поверхности и живут в ней так, будто они всегда были здесь. А вы — нет. Есть ощущение, будто они существуют независимо от нас, как срез тентаклей совершенно чуждых конструктов на плоской поверхности экрана, — говорит художник. — Почему они так избыточно карнавальны, что они хотят о себе заявить, могу ли я представить себя в виде эмодзи и чего бы тогда я хотел, что бы я видел?».

Выставка Альберта Солдатова «Обезьянка, не видящая зла» в галерее pop/off/art продлится до 25 февраля.

Альберт Солдатов (р. 1980) окончил Московский государственный институт печати по специальности «художник график», учился в Московской школе фотографии и мультимедиа имени А. Родченко в мастерской «новые медиа». Лауреат премии Кандинского 2014 года в номинации «Молодой художник. Проект года», работает преимущественно с видео.

Участник многих групповых и персональных проектов, среди которых Media Art Festival (2018, музей MAXXI, Рим), видеопрограмма CITIZENFIVE, Art Athina (2017, Афины), Триеннале российского современного искусства в музее «Гараж» (2017, Москва), IX Международный кинофестиваль имени Андрея Тарковского «Зеркало» (2015), «Большие надежды» (2014, ЦВЗ «Манеж», Москва). Работы Альберта Солдатова находятся в коллекции Мультимедиа Арт Музея, Москва и в частных собраниях. Живет и работает в Москве.







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