«Мемориал» проведет выставку о последнем годе жизни Андрея Сахарова

29 января в Международном Мемориале откроется выставка, посвященная событиям последнего года жизни Андрея Дмитриевича Сахарова (1921-1989) и его участию в создании общества «Мемориал».

Открытие выставки «Последний год. Сахаров и Мемориал» пройдет в онлайн-формате и будет транслироваться на YouTube-канале Международного Мемориала.

1989 год стал пиком Перестройки. Сегодня тогдашние события в общественной и политической жизни страны кажутся невероятными: с такой быстротой и интенсивностью они происходили. В рамках небольшой экспозиции невозможно осветить их все, поэтому выбраны лишь те, что напрямую связаны с созданием общества «Мемориал» либо произошли при активном участии «Мемориала». Год фактически начинается учредительной конференцией «Мемориала», на которой Сахаров избирается почетным председателем. За этим последовали кампания по выдвижению Сахарова на Съезд народных депутатов СССР; его первые выступления на многотысячных митингах, организованных при участии «Мемориала», и на Первом съезде народных депутатов; борьба за публикацию «Архипелага ГУЛАГ»; создание политической программы будущего развития России; активная поддержка демократического процесса в регионах России. Накануне ухода в декабре 1989 года — его последняя драматическая речь на 2-м съезде народных депутатов. И наконец — многотысячное прощание с Сахаровым.

Задача выставки — показать то, что сегодня забыто или воспринимается как естественная череда перестроечных событий: борьбу Сахарова, подчас очень трудную и стоившую ему огромных усилий, за продвижение демократических реформ. В экспозиции использованы архивные документы, фотографии, материалы перестроечной печати из собрания архива, музея и библиотеки Международного Мемориала.

Выставка проходит в рамках национальных мероприятий, посвященных 100-летию со дня рождения А.Д. Сахарова, и будет работать до 24 мая 2021 года. Правила посещения выставки будут опубликованы позже.

Кураторы — Алексей Макаров, Ирина Щербакова, Борис Беленкин

Экспозиционеры — Егор Ларичев, Надежда Максимова (АХХА ПОСЛЕЗАВТРА)

Графический дизайн — Дима Барьюдин

Монтаж видео — Олеся Буряченко

Продюсер выставки — Анна Булгакова

Выставка создана при поддержке Европейского Союза, партнер выставки – Фонд имени Генриха Белля (Германия)

4 октября 2016 года Минюст РФ внес Международный Мемориал в реестр «некоммерческих организаций, выполняющих функцию иностранного агента»







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