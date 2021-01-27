Киноcоюз призвал освободить Навального и его соратников

Сегодня, 25 января, Союз кинематографистов и профессиональных кинематографических организаций и объединений России (Киносоюз) выступил с заявлением, в котором потребовал немедленно освободить арестованного оппозиционного политика Алексея Навального и тех, кто помогал ему делать фильмы-расследования о деятельности российских чиновников.

Заявление, озаглавленное «Фильмы Навального», опубликовано на сайте Киносоюза. COLTA.RU приводит его полностью:





КиноСоюз — не политическая организация, но мы не можем быть равнодушными к тому, что происходит в обществе и стране.

КиноСоюз всегда рад видеть в своих рядах тех, кто создает честные, актуальные фильмы вне зависимости от их формата и жанра.

В настоящее время государственная политика в области кинематографа направлена на выхолащивание всего острого и полемического, гражданская же позиция проявляется в новой экранной форме — форме независимого документального расследования. Огромный резонанс имеют фильмы Алексея Навального и его съемочной группы — «Чайка», «Он вам не Димон», «Дворец для Путина». Их посмотрело большее число зрителей, чем любой отечественный блокбастер, и оценило профессиональное киносообщество.

Однако сегодня автор этих фильмов и многие из членов его съемочной группы находятся под арестом по обвинению в выдуманных правонарушениях. Мы считаем, что попытка покарать Алексея Навального и его коллег за их деятельность — тяжкое преступление против свободы, и требуем немедленно освободить арестованных. Мы требуем последовательного и непредвзятого расследования покушения на его жизнь.





Председатель КиноСоюза

Алексей Попогребский, режиссер

Правление КиноСоюза:

Виталий Манский, режиссер

Андрей Прошкин, режиссер

Григорий Амнуэль, режиссер

Олег Березин, председатель Ассоциации владельцев кинотеатров

Евгений Гиндилис, продюсер

Рустам Ибрагимбеков, режиссер

Владимир Котт, режиссер

Андрей Плахов, кинокритик

Алексей Ханютин, режиссер

Борис Хлебников, режиссер

Александр Гельман, драматург







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