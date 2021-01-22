Форум Art Moscow Online объявил программу и участников

Художники и эксперты из разных стран, директора Пушкинского музея и Эрмитажа, представители Музея Виктории и Альберта, Лувра Абу-Даби, Галерей Уффици и Фонда Prada выступят 28 января на международном форуме Art Moscow Online.

Участники форума обсудят последствия пандемии, поиск новых диджитал-механик и трансформацию консервативной арт-среды, а также поделятся опытом в сфере меценатства и коллекционирования.

Среди зарубежных хедлайнеров Art Moscow Online директор музея Лувр Абу-Даби Мануэль Рабате, руководитель программ Фонда Prada Кьяра Коста, руководитель международных программ Музея Виктории и Альберта Ник Маршан, художественный директор Acute Art Даниэль Бирнбаум, директор по маркетингу Hublot Филипп Тардивель, экс-директор по цифровизации Art Basel Албан Фишер, фотограф Мартин Парр, кинорежиссер, сценарист и художник Марта Файнс, дизайнер Жан-Луи Денио, арт-группа Obvious, художники Марк Ферреро, Чжан Хуань и Дэвид Датуна.

Подтвержденные российские спикеры форума: директор Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина Марина Лошак, генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский, генеральный директор Sotheby's в России и СНГ Ирина Степанова, исполнительный вице-президент и директор корпоративной художественной коллекции Газпромбанка Марина Ситнина, учредитель Культурно-исторического фонда «Связь времен», основатель Музея Фаберже в Петербурге, коллекционер и меценат Виктор Вексельберг, учредитель музея «Собрание» Давид Якобашвили, главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, художники Владимир Дубосарский, AES+F, Александр Пономарев, Recycle Group.

Деловая программа Art Moscow Online представлена в форме сессий и публичных выступлений:

Case Study — разбор и анализ лучших кейсов и практик от мировых игроков арт-среды.

Интервью — беседы с мировыми представителями искусства, архитектуры и дизайна.

Keynote — выступления хедлайнеров мероприятия.

Пленарная сессия — ключевое мероприятие форума с обсуждением центральной темы.

Hidden Exhibition — возможность увидеть виртуальные коллекции, не выходя из дома.

ART Talks — дискуссии с участием российских и зарубежных спикеров на актуальные темы в сфере искусства, арт-бизнеса, архитектуры и дизайна.



Все события программы форума будут транслироваться на его сайте, где уже открыта бесплатная регистрация.







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