Форум Art Moscow Online объявил программу и участников

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Художники и эксперты из разных стран, директора Пушкинского музея и Эрмитажа, представители Музея Виктории и Альберта, Лувра Абу-Даби, Галерей Уффици и Фонда Prada выступят 28 января на международном форуме Art Moscow Online.
Участники форума обсудят последствия пандемии, поиск новых диджитал-механик и трансформацию консервативной арт-среды, а также поделятся опытом в сфере меценатства и коллекционирования.
Среди зарубежных хедлайнеров Art Moscow Online директор музея Лувр Абу-Даби Мануэль Рабате, руководитель программ Фонда Prada Кьяра Коста, руководитель международных программ Музея Виктории и Альберта Ник Маршан, художественный директор Acute Art Даниэль Бирнбаум, директор по маркетингу Hublot Филипп Тардивель, экс-директор по цифровизации Art Basel Албан Фишер, фотограф Мартин Парр, кинорежиссер, сценарист и художник Марта Файнс, дизайнер Жан-Луи Денио, арт-группа Obvious, художники Марк Ферреро, Чжан Хуань и Дэвид Датуна.
Подтвержденные российские спикеры форума: директор Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина Марина Лошак, генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский, генеральный директор Sotheby's в России и СНГ Ирина Степанова, исполнительный вице-президент и директор корпоративной художественной коллекции Газпромбанка Марина Ситнина, учредитель Культурно-исторического фонда «Связь времен», основатель Музея Фаберже в Петербурге, коллекционер и меценат Виктор Вексельберг, учредитель музея «Собрание» Давид Якобашвили, главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, художники Владимир Дубосарский, AES+F, Александр Пономарев, Recycle Group.
Деловая программа Art Moscow Online представлена в форме сессий и публичных выступлений:
Все события программы форума будут транслироваться на его сайте, где уже открыта бесплатная регистрация.
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