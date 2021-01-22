Назначен новый гендиректор РНБ

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21 января премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении генеральным директором Российской национальной библиотеки (РНБ) Владимира Гронского, ранее возглавлявшего Суворовский музей в Петербурге.
Распоряжение опубликовано на сайте правительства РФ.
В нем, в частности, говорится, что Владимир Гронский будет гендиректором РНБ в течение пяти лет. Он сменил на этом посту Александра Вершинина, который занимал его с августа 2018 года.
Как отметил заместитель директора РНБ Валентин Сидорин, Гронский знаком с Вершининым по работе в Президентской библиотеке имени Ельцина. «Это назначение — перспектива для развития всего хорошего, что есть в библиотеке сейчас», — цитирует Сидорина «Интерфакс».
«Я очень рад, что заслужил такое доверие правительства, и что буду управлять сакральным местом, где сосредоточены знания человечества, нашим национальным достоянием. И, конечно, это для меня большая честь и обязанность соответствовать этому», — прокомментировал ТАСС свое назначение Гронский.
По его словам, РНБ является площадкой, где происходит множество событий, реализуется большое число проектов, и он намерен «с огромным энтузиазмом включиться» в реализацию ранее намеченных перспективных планов развития библиотеки и со временем предложить новые идеи.
Владимир Гронский (р. 1952) окончил факультет журналистики ЛГУ, был одним из создателей газеты «Невское время», работал в газете «Вечерний Петербург», позже был директором по связям с общественностью пивоваренной компании «Комбинат имени Степана Разина» и директором Петербургской филармонии. В мае 2013 года стал директором Государственного мемориального музея А.В. Суворова. Возглавляет комиссию по культуре, сохранению историко-культурного наследия и туризму в составе Общественной палаты Петербурга.
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