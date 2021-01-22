«Малхолланд Драйв» покажут в 54 городах России

© «Иноекино»

28 января компания «Иноекино» выпускает на экраны российских кинотеатров мистический триллер Дэвида Линча «Малхолланд Драйв» (2001). Отреставрированную версию фильма можно будет посмотреть в 54 городах.

Как сообщает сайт компании «Иноекино», прокат приурочен к 20-летию картины и к 75-летию ее автора.

«Малхолланд Драйв» (Mulholland Dr., США-Франция, 2001)

Режиссер: Дэвид Линч

Автор сценария: Дэвид Линч

Оператор: Питер Диминг

Композитор: Анджело Бадаламенти

В главных ролях: Лора Хэрринг, Наоми Уоттс, Джастин Теру



Синопсис: Загадочная брюнетка, страдающая потерей памяти после автомобильной аварии, блуждает по Лос-Анджелесу и тайно проникает в пустующую квартиру. Там ее обнаруживает племянница хозяйки квартиры и начинающая актриса Бетти, которая только что приехала в Голливуд, чтобы стать звездой кино. Брюнетка берет себе имя в честь Риты Хэйворт, а Бетти искренне проникается ее бедами и решает помочь. В сумке Риты девушки находят внушительную сумму денег и синий ключ от неизвестного замка. Вместе они отправляются в путешествие по мистическому городу грез, чтобы разгадать тайну личности Риты...



Кинотеатральная копия фильма была подготовлена компанией StudioCanal в 2017 году и создана на основе 4K-трансфера, который был получен после сканирования оригинального негатива и реставрационных работ под присмотром режиссера Дэвида Линча и оператора Питера Деминга. В процессе реставрации, проведенной на базе The Criterion Collection в 2015 году, были устранены все дефекты пленки и достигнут высокий уровень детализации и глубины изображения. Особое внимание уделили и цветокоррекции, чтобы добиться большей насыщенности и наилучшим образом показать уникальное освещение, использованное в фильме.

Все сеансы пройдут на английском языке с русскими субтитрами.

25 января специальный предпрокатный показ «Малхолланд Драйв» пройдет в московском кинотеатре «Иллюзион». Фильм представит кинокритик, шеф-редактор раздела «Кино» COLTA.RU Василий Корецкий.







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