«Малхолланд Драйв» покажут в 54 городах России

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28 января компания «Иноекино» выпускает на экраны российских кинотеатров мистический триллер Дэвида Линча «Малхолланд Драйв» (2001). Отреставрированную версию фильма можно будет посмотреть в 54 городах.
Как сообщает сайт компании «Иноекино», прокат приурочен к 20-летию картины и к 75-летию ее автора.
Кинотеатральная копия фильма была подготовлена компанией StudioCanal в 2017 году и создана на основе 4K-трансфера, который был получен после сканирования оригинального негатива и реставрационных работ под присмотром режиссера Дэвида Линча и оператора Питера Деминга. В процессе реставрации, проведенной на базе The Criterion Collection в 2015 году, были устранены все дефекты пленки и достигнут высокий уровень детализации и глубины изображения. Особое внимание уделили и цветокоррекции, чтобы добиться большей насыщенности и наилучшим образом показать уникальное освещение, использованное в фильме.
Все сеансы пройдут на английском языке с русскими субтитрами.
25 января специальный предпрокатный показ «Малхолланд Драйв» пройдет в московском кинотеатре «Иллюзион». Фильм представит кинокритик, шеф-редактор раздела «Кино» COLTA.RU Василий Корецкий.
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