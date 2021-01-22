В серии «Центрифуга» выходят две новые книги

© Центр Вознесенского

В начале февраля поступят в продажу новые книги поэтической серии «Центрифуга» Центра Вознесенского: «Ты – будущее» Галины Рымбу и «Клауд найн» Василия Бородина.

В сборник «Ты — будущее» вошли тексты Галины Рымбу 2016–2020 годов. Поэтесса с левых и феминистских позиций рассматривает свой личный, гражданский, творческий и профессиональный опыт.

В книге представлены документальная поэма о забастовке и расстреле рабочих в Новочеркасске, антимилитаристская поэма «Роза», автобиографические циклы о детстве поэтессы в Усть-Ишиме и Омске и другие стихи. Кроме того, в сборнике опубликованы тексты «Моя вагина» и «Великая русская литература», вызвавшие активную полемику не только в литературном сообществе, но и за его пределами.

Книга Василия Бородина «Клауд найн» объединяет стихи последних лет, показывающие важность малого. Поэт разворачивает перед нами медитативный опыт вслушивания в реальность, отыскания собственного в ней места.

В повседневных вещах, в отверженных предметах и людях обнаруживается потенциально неисчерпаемая глубина, а внимание к языку, словам, их стыкам и сломам обеспечивает не-поверхностный взгляд.

«Центрифуга» — первый проект издательской программы Центра Вознесенского. В серии выходят книги современных русских и зарубежных авторов, отобранные редколлегией, в которую вошли поэт, прозаик и эссеист Мария Степанова, поэт и издатель Илья Данишевский, поэт и литературный критик Лев Оборин.

Первыми книгами серии «Центрифуга» стали «Лицевое счисление» переводчицы, исследовательницы и поэтессы Анны Глазовой и «Мегалополис Олос» Ростислава Амелина, молодого поэта, автора сборников «Русская готика» и «Дно на стыке».









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