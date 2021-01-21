Семь выставок откроются в Третьяковке

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Сегодня, 22 января, возобновляет работу Государственная Третьяковская галерея (ГТГ), которая была закрыта для посетителей с 13 ноября из-за пандемии коронавируса COVID-19. В трех зданиях музея будут представлены семь выставок, в том числе большая ретроспектива Роберта Фалька и проект, посвященный русскому кинетизму.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генерального директора ГТГ Зельфиру Трегулову.
«Мы открываем семь выставок в трех зданиях, — сказала она. — Я счастлива, что в ноябре, когда нас закрыли, мы поставили перед собой задачу сделать все, чтобы к 31 декабря все выставки были готовы. И мы с нетерпением ждали момента, когда сможем открыть свои двери и принять нашу публику, которая, думаю, тоже заждалась», — сказала гендиректор ГТГ.
27 января в Новой Третьяковке откроется ретроспектива Роберта Фалька, предыдущая выставка которого проходила в ГТГ в 1924 году. В экспозицию войдут около 200 живописных и графических работ художника из 43 музейных и частных собраний. Выставка продлится до 23 мая.
Также на Крымском Валу с 25 января будут представлены выставки «Алла Урбан. Из железа в каплю света» (до 8 марта) и «Лаборатория будущего. Кинетическое искусство в России» (до 10 мая).
В главном здании ГТГ в Лаврушинском переулке 28 января откроются экспозиции «Александр Иванов. Библейские эскизы. Благовещение» и «Александр Бенуа и его "Мир искусства"», а в Инженерном корпусе 2 февраля начнет работу выставка «Константин Кузнецов. Париж, Бретань, Нормандия» (до 14 марта).
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