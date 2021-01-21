В галерее «Беляево» пройдет выставка «Русское стекло»

© Объединение «Выставочные залы Москвы»

22 января в галерее «Беляево» объединения «Выставочные залы Москвы» откроется выставка «Русское стекло: вчера, сегодня, завтра», посвященная искусству стеклоделия.

Как сообщает сайт галереи «Беляево», открытие выставки пройдет в формате онлайн-трансляции в социальных сетях галереи, начало в 19:00.

В фокусе внимания проекта «Русское стекло: вчера, сегодня, завтра» — осмысление творческого наследия, культурной идентичности, традиций и новаторства в области отечественного художественного стеклоделия, отмечают организаторы выставки.

В экспозицию вошли предметы из частных коллекций — работы советских художников известных стекольных заводов «Красный Май» и «Большевишерский», а также произведения мастеров и студентов Московской Строгановской школы стекла, выпускников Санкт-Петербургской художественно-промышленной академии имени А.Л. Штиглица и студийные работы современных российских авторов.

Куратор проекта: Ольга Шахова.

Авторы: Б. Четков, С. Коноплев, Л. Кучинская, В. Хролов, А. Силков, Л. Горшкова, Е. Есикова, Т. Фокина, Е. Семенова, Е. Шушлякова, О. Чистякова, Г. Криволапова, А. Афиногенова, К. Клоков, А. Ильина, А. Шикун, А. Терентьева, А. Вишнякова, Ю. Андюкина, О. Варзер, Д. Болховитина, Е. Лукьянова, М. Паршикова, А. Дрождин, А. Стриженко, А. Лебедев.

Выставка «Русское стекло: вчера, сегодня, завтра» в галерее «Беляево» продлится до 28 февраля.







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