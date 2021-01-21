Спектакль по мотивам запрещенной постановки Юрия Любимова покажут в Центре Вознесенского

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29 января Центр Вознесенского и НИУ ВШЭ представят спектакль-лабораторию «Берегите ваши лица» по мотивам запрещенной постановки Юрия Любимова на стихи Андрея Вознесенского.
Лаборатория по изучению творчества Любимова в НИУ ВШЭ и Центр Вознесенского провели детальное исследование истории создания и запрета легендарного спектакля, созданного в Театре на Таганке, трижды показанного в начале 1970 года, а затем запрещенного цензурой.
В основе спектакля-лаборатории «Берегите ваши лица»— варианты пьесы Андрея Вознесенского, обнаруженные в архивах, и документы, связанные с историей постановки и ее судьбы, — стенограмма обсуждения спектакля и переписка цензурных ведомств, свидетельствующие о претензиях, предъявлявшихся автору и режиссеру проверяющими органами.
В спектакль войдут этюдные интерпретации запрещенной театральной пьесы в стихах Андрея Вознесенского, созданные студентами НИУ p;ВШЭ. Режиссер спектакля — ученица Юрия Любимова Дарья Денисенко. Автор сценария — Евгения Абелюк, заведующая Проектной лабораторией по изучению творчества Юрия Любимова и режиссерского театра XX–XXI веков НИУ ВШЭ. Куратор проекта — куратор театральной программы Центра Вознесенского Юлия Гирба.
«Сейчас, через 50 лет после этого события, у зрителей появится возможность представить, каким был этот спектакль и что в нем так смутило цензоров, услышать неизвестные стихи Вознесенского, а главное увидеть, как бы мог выглядеть этот спектакль сегодня», — говорит Евгения Абелюк.
Показы спектакля оффлайн также пройдут в марте, даты будут объявлены позднее.
Проект — победитель конкурса поддержки студенческих инициатив НИУ ВШЭ, реализуется при поддержке Благотворительного фонда развития театрального искусства Ю.П. Любимова
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