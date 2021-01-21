Альбом фирмы «Мелодия» получил премию ICMA

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Международная премия в области классической музыки (International Classical Music Awards, ICMA) в категории Best Сollection присуждена сборнику архивных записей «Дмитрий Китаенко. Коллекция», выпущенному фирмой «Мелодия» к 80-летию дирижера.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой первого заместителя генерального директора фирмы «Мелодия» Карину Абрамян.
На альбоме «Дмитрий Китаенко. Коллекция» записаны студийные и концертные записи 1974–1989 годов: «Золотой петушок» Римского-Корсакова, «Алеко» Рахманинова, «Дон-Жуан» Рихарда Штрауса, симфонические произведения Буцко, Янченко, Кабалевского, Теодоракиса и других композиторов ХХ века в исполнении Академического симфонического оркестра Московской государственной филармонии.
Впервые опубликованы «Гаянэ-сюита» Хачатуряна в исполнении оркестра Московского академического Музыкального театра имени К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко и запись Второй симфонии Бернстайна. Как подчеркнула Карина Абрамян, Дмитрий Китаенко принимал непосредственное участие в составлении программы альбома.
Премия ICMA вручается с 2011 года за достижения в звукозаписи и исполнительском искусстве. В жюри премии входят музыкальные критики и редакторы профессиональных изданий о музыке, таких как «Музыкальная жизнь» (Россия), Crescendo (Бельгия), Das Orchester (Германия), Musica (Италия), Musik & Theater (Швейцария), Opera (Великобритания), Internationales Musik and Medienzentrum (Австрия).
В этом году на премию было выдвинуто 365 релизов из разных стран.
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