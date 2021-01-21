Умерла Елена Мурина

© Полоцкий Спасо-Евфросиниевский монастырь

Сегодня, 21 января, в возрасте 95 лет умерла искусствовед Елена Мурина.

Об этом сообщил литературовед Николай Подосокорский.

Елена Борисовна Мурина родилась в 1925 году, окончила искусствоведческое отделение филологического факультета МГУ (1949) и аспирантуру при Государственной Третьяковской галерее (1952).

В сферу научных интересов Елены Муриной входили русское и зарубежное искусство конца XIX — XX веков, проблемы синтеза искусств, авангард первой трети XX века.

Автор многих статей и монографий, в том числе книг, посвященных творчеству Георгия Нисского, Александра Матвеева, Андрея Рябушкина, Винсента Ван Гога, Поля Сезанна, Василия Чекрыгина, Павла Басманова, Дмитрия Краснопевцева, Владимира Вейсберга.

В 2020 году в петербургском Издательстве имени Н.И. Новикова вышла книга Елены Муриной «Об искусстве и искусствознании». В нее вошли монография 1982 года «Проблемы синтеза пространственных искусств», работы 1990-х — 2010-х годов, впервые опубликованы статьи о теоретических взглядах Владимира Фаворского и о творческом пути Аристарха Лентулова.

Жена искусствоведа Дмитрия Сарабьянова, мать искусствоведа Андрея Сарабьянова и реставратора Владимира Сарабьянова.







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