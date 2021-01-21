Вышел альбом «Зоопарка» 1988 года

© Наташа Васильева

Сегодня, 20 января, поступил в продажу альбом рок-группы «Зоопарк», записанный весной 1988 года на премьере фильма «Асса» в Доме культуры Московского электролампового завода (ДК МЭЛЗ).

Как сообщает журнал SalonAV, альбом выпущен ограниченным тиражом. Релиз состоит из виниловой пластинки, компакт-диска и DVD с архивными видеозаписями с концертов в ДК МАИ, ДК «Нива» и Ленинградском рок-клубе.

На виниловой пластинке записано выступление «Зоопарка» в ДК МЭЛЗ 8 апреля 1988 года.

«Я случайно нашел эту запись в архиве у знакомых, и меня приятно удивило ее качество, — цитирует журнал музыкального журналиста и писателя, автора книги «Майк Науменко. Бегство из зоопарка» Александра Кушнира. — Начал решительно уговаривать "Отделение ВЫХОД" оперативно издать этот концерт в год 65-летия Майка Науменко».

Отмечается, что на компакт-диске также есть несколько треков Сергея Рыженко, сыгранных на концерте в ДК МЭЛЗ в акустике и в сопровождении «Зоопарка», а также финальный джем «Зоопарка» с концерта 17 апреля 1988 года, когда Майк Науменко исполнял рок-н-ролльные станданты вместе с музыкантами «Аквариума» (Борисом Гребенщиковым, Александром Титовым и Петром Трощенковым) и «Звуков Му» (Александром Липницким и Павлом Хотиным).







Понравился материал? Помоги сайту!

Подписывайтесь на наши обновления

Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней

Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен

RSS-поток новостей COLTA.RU