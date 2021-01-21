Премии «Лицей», «Большая книга» и «Книгуру» открывают новый сезон

© Литературная премия «Лицей» имени Александра Пушкина

Сегодня, 20 января, начинается прием работ на соискание литературной премии «Лицей» имени Александра Пушкина для молодых писателей и поэтов и национальной литературной премии «Большая книга», а также всероссийский конкурс на лучшее литературное произведение для детей и юношества «Книгуру».

Как сообщает Институт книги, представить произведения можно до 28 февраля.

К участию в пятом сезоне литературной премии имени А.С. Пушкина «Лицей» приглашаются поэты и прозаики в возрасте от 15 до 35 лет. Выдвинуть работы могут либо сами авторы, либо региональные издательства и средства массовой информации. Принимаются рукописи и произведения, опубликованные с 1 января 2020 года. Тексты, выложенные в интернете (за исключением социальных сетей), считаются публикацией. Положение о премии — на сайте .

Общий призовой фонд составляет 4,8 млн рублей (I место — 1,2 млн, II место — 700 тысяч, III место — 500 тысяч рублей). Произведения лауреатов будут опубликованы на сайте премии и отдельным сборником в одном из ведущих издательств.

Подать рукопись на соискание премии можно онлайн, прием бумажных экземпляров временно приостановлен.

На соискание национальной литературной премии «Большая книга» в шестнадцатом сезоне могут быть выдвинуты романы, повести, сборники повестей и/или рассказов, документальная проза и мемуары, подписанные в печать в период с 1 января 2020 года до 28 февраля 2021 года.

Правом выдвижения опубликованных произведений обладают их авторы, а также издательства, СМИ, творческие союзы, органы государственной власти субъектов РФ и члены жюри премии — Литературной академии.

В своем 12-м сезоне всероссийский конкурс на лучшее литературное произведение для детей и юношества «Книгуру» принимает художественные и научно-популярные книги, изданные с 1 января 2019 года, а также рукописи без ограничения по срокам создания. Выдвинуть тексты могут авторы, издательства, средства массовой информации, творческие союзы, библиотеки и образовательные учреждения.

Кроме того, в новом сезоне продолжится проект «Книгуру в мире» — конкурс детских рецензий на произведения современных российских авторов будет проведён в России, Болгарии, Чехии, США, Австрии, Словении, Испании, Италии, Германии и Великобритании.







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