Неделя Федерико Феллини открывается в «Иллюзионе»

© «Иллюзион»

С 20 по 27 января в московском кинотеатре «Иллюзион» пройдет Неделя Федерико Феллини.

Как сообщает сайт «Иллюзиона», откроет неделю специальный показ документального фильма «Феллини и духи» (Fellini degli spiriti, Италия-Франция-Бельгия, 2020), снятого к 100-летию со дня рождения режиссера. Фильм представит сотрудник Музея кино, кинокритик Максим Семенов.

Также в программе культовые картины, снятые по сценариям Федерико Феллини, Эннио Флайяно и Туллио Пинелли и завоевавшие престижные награды («Серебряный лев», «Оскар», «Золотая пальмовая ветвь»), «Маменькины сынки», «Сладкая жизнь», «8 с половиной» (с пленки 35 мм из архива Госфильмофонда России) и последняя работа Феллини — «Голос луны» с Роберто Бениньи и Паоло Вилладжо в главных ролях.

Все фильмы будут демонстрироваться на языке оригинала с русскими субтитрами.







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