Неделя Федерико Феллини открывается в «Иллюзионе»

Как сделать культурный институт и популярное авторское медиа из VK Петербургской филармонии
Эдуард Карякин: «У меня была затея: я хотел понять природу всех сфер духа — от религии до искусства»21 января 20211742
С 20 по 27 января в московском кинотеатре «Иллюзион» пройдет Неделя Федерико Феллини.
Как сообщает сайт «Иллюзиона», откроет неделю специальный показ документального фильма «Феллини и духи» (Fellini degli spiriti, Италия-Франция-Бельгия, 2020), снятого к 100-летию со дня рождения режиссера. Фильм представит сотрудник Музея кино, кинокритик Максим Семенов.
Также в программе культовые картины, снятые по сценариям Федерико Феллини, Эннио Флайяно и Туллио Пинелли и завоевавшие престижные награды («Серебряный лев», «Оскар», «Золотая пальмовая ветвь»), «Маменькины сынки», «Сладкая жизнь», «8 с половиной» (с пленки 35 мм из архива Госфильмофонда России) и последняя работа Феллини — «Голос луны» с Роберто Бениньи и Паоло Вилладжо в главных ролях.
Все фильмы будут демонстрироваться на языке оригинала с русскими субтитрами.
Понравился материал? Помоги сайту!
Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней
Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен
Подписывайтесь
на наши обновления!
Рассылка COLTA.RU
Канал COLTA.RU в Яндекс.Дзен
11:35Семь выставок откроются в Третьяковке
Вчера
16:33В галерее «Беляево» пройдет выставка «Русское стекло»
14:52Спектакль по мотивам запрещенной постановки Юрия Любимова покажут в Центре Вознесенского
13:19Умерла Елена Мурина
12:57Альбом фирмы «Мелодия» получил премию ICMA
11:44В Москве возобновляется работа музеев
20 января 2021
18:40Две новые поэтические премии появятся в России в 2021 году
17:07Вышел альбом «Зоопарка» 1988 года
15:48Премии «Лицей», «Большая книга» и «Книгуру» открывают новый сезонВсе новости
Эдуард Карякин: «У меня была затея: я хотел понять природу всех сфер духа — от религии до искусства»21 января 20211742
«Фрагменты женщины» Корнеля Мундруцо — плохое кино с хорошими намерениями21 января 2021898
Анна Борисова о выставке Владимира Карташова20 января 20211202
Электроника по мотивам романа Ивана Ефремова, блэк-метал на стихи Максимилиана Волошина и другие интересные альбомы из Сибири, которые вы пропустили в 2020-м20 января 20211419
Михаил Либкин поговорил с Еленой Макаровой, автором романа «Путеводитель потерянных»20 января 20211758
Ксения Голубович о книге переводов Ольги Седаковой «Четыре поэта»19 января 20212293
Рассказывает экомаркетолог и копирайтер Мария Быстрова19 января 20211449
«Фаза зеркала» Семена Александровского и Аси Волошиной19 января 20211586
Наталия Ростова поговорила с экспертом из Вашингтона Джином Полисински18 января 20212231
Туфан Имамутдинов и Елена Ковальская — о том, как устроен казанский MOÑ18 января 20211935
Музыка под снегом и фисгармония в зимнем лесу: премьера лайв-видео немецкого композитора-неоклассика18 января 20212073
Глава из книги Василия Успенского «Линия Рафаэля. 1520–2020»18 января 20212438