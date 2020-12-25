 
13:36 25 декабря 2020Новости
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Последний фильм Феллини выйдет в российский прокат

News_detailed_picture© «ПилотКино»

С 21 января на экраны российских кинотеатров впервые выйдет «Голос луны» – последняя картина Федерико Феллини с Роберто Бениньи в главной роли. Зрители увидят фильм в отреставрированной версии, созданной к столетию режиссера, которое отмечалось в 2020 году.

В российский прокат фильм «Голос луны» выпускает дистрибьюторская компания «ПилотКино».

Как сообщает пресс-служба «ПилотКино», премьерный показ пройдет 20 января, в день рождения Федерико Феллини, в открывающемся после реставрации московском кинотеатре «Художественный».

  • «Голос луны» (La voce della luna, Италия-Франция, 1990)
    Режиссер: Федерико Феллини
    Авторы сценария: Федерико Феллини, Эрманно Кавадзони, Туллио Пинелли
    Оператор: Тонино Делли Колли
    Композитор: Никола Пьовани
    В главных ролях: Роберто Бениньи, Паоло Вилладжо
    Жанр: драма, комедия
    Возрастное ораничение: 16+

    Синопсис: Иво Сальвини любит гулять по ночам. Он попадает в одно недоразумение за другим, знакомясь с разными людьми и открывая им чудеса подлунного мира. Путешествие Сальвини становится метафорой всей человеческой жизни.


«Голос луны» — экранизация романа Эрманно Каваззони «Поэмы о лунатиках» (1987). Одну из своих первых ролей в фильме исполнил молодой актер Роберто Бениньи, будущий лауреат премий «Оскар» и BAFTA («Жизнь прекрасна»). Композитор — также обладатель «Оскара» Никола Пьовани.

В 1990 году картина Феллини демонстрировалась вне конкурса на 43-м Каннском кинофестивале. В том же году она была удостоена национальной кинопремии Италии «Давид ди Донателло» в номинациях «Лучший актер» (Паоло Вилладжо), «Лучший монтаж» (Нино Баральи) и «Лучшая работа художника» (Данте Ферретти).


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