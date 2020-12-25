Последний фильм Феллини выйдет в российский прокат

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С 21 января на экраны российских кинотеатров впервые выйдет «Голос луны» – последняя картина Федерико Феллини с Роберто Бениньи в главной роли. Зрители увидят фильм в отреставрированной версии, созданной к столетию режиссера, которое отмечалось в 2020 году.
В российский прокат фильм «Голос луны» выпускает дистрибьюторская компания «ПилотКино».
Как сообщает пресс-служба «ПилотКино», премьерный показ пройдет 20 января, в день рождения Федерико Феллини, в открывающемся после реставрации московском кинотеатре «Художественный».
«Голос луны» — экранизация романа Эрманно Каваззони «Поэмы о лунатиках» (1987). Одну из своих первых ролей в фильме исполнил молодой актер Роберто Бениньи, будущий лауреат премий «Оскар» и BAFTA («Жизнь прекрасна»). Композитор — также обладатель «Оскара» Никола Пьовани.
В 1990 году картина Феллини демонстрировалась вне конкурса на 43-м Каннском кинофестивале. В том же году она была удостоена национальной кинопремии Италии «Давид ди Донателло» в номинациях «Лучший актер» (Паоло Вилладжо), «Лучший монтаж» (Нино Баральи) и «Лучшая работа художника» (Данте Ферретти).
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