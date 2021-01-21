«Неделя памяти» представит фильмы о Холокосте

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С 25 по 31 января в России пройдет кинофестиваль о Холокосте «Хроники Катастрофы», который является частью «Недели памяти» — ежегодного цикла мероприятий, приуроченных к Международному дню памяти жертв Холокоста. В этом году посмотреть фильмы фестиваля можно будет не только в кинотеатрах, но также онлайн на сайте и в эфире телеканала «Дождь».
Международный день памяти жертв Холокоста отмечается 27 января — в этот день в 1945 году Красная армия освободила лагерь смерти Аушвиц (Освенцим). В России «Неделю памяти» организуют Российский еврейский конгресс (РЕК), правительство Москвы, центр «Холокост» и Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН).
Кинофестиваль этого года посвящен «Варшавскому гетто», крупнейшему гетто Второй мировой войны, созданному в 1940 году.
На сайте телеканала «Дождь» с 25 по 31 января будет представлен медиапроект о Варшавском гетто, его матариалы расскажут об истории и современном восприятии Варшавского гетто. Также всю неделю будут доступны для бесплатного онлайн-просмотра две документальные картины: «Неоконченный фильм» (Германия-Израиль, 2010) Яэля Херсонски, в основе которого анализ кинофрагментов незавершенного немецкого пропагандистского фильма 1942 года «Das Ghetto» о массовом истреблении евреев в ходе операции «Большая акция», и фильм режиссера Эрика Беднардского «Варшава. Разделенный город» (Польша-США, 2019) — редкие кадры, снятые по обеим сторонам стен Варшавского гетто, чередующиеся с видами современной Варшавы, интервью с экспертами и выжившими.
28 января в рамках специального эфира на телеканале «Дождь» будет показан фильм «Леди в номере 6», лауреат премии «Оскар» 2014 года в категории короткометражного кино. Героиня фильма, Алиса, пианистка по профессии, рассказывает, как ее оптимизм и любовь к музыке помогли ей пережить Холокост. Алиса умерла в возрасте 110 лет за неделю до того, как фильм получил «Оскар». Перед показом фильма гости в студии обсудят программу фестиваля и «Неделю памяти» этого года.
Программу показов в кинотеатрах откроет фильм «Исаак» Юргиса Матулявичюса с Северией Янушаускайте в одной из главных ролей. Российская премьера фильма пройдет в московском киноцентре «Октябрь» 28 января.
Две другие картины кинопрограммы стали одними из первых фильмов о Холокосте, снятые узниками концлагерей. Отреставрированные версии этих фильмов были впервые показаны на Берлинском кинофестивале прошлого года.
«Последний этап» Ванды Якубовской (1948) — первый художественный фильм об Аушвице, его съемки происходили на территории самого лагеря смерти. Фильм «Далекое путешествие» Альфреда Радока (1949) был запрещен в Чехословакии, не показывался в течение более сорока лет и до настоящего времени почти неизвестен.
РЕК предоставляет всем желающим возможность бесплатно посмотреть фильмы программы в кинотеатрах Москвы и Петербурга. Для этого нужно зарегистрироваться и получить бесплатный билет.
Подробная программа кинофестиваля опубликована на его сайте.
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