Начался второй сезон подкаста «Хватит!»

© Представительство ЕС в России

С 14 января при поддержке Представительства Европейского Союза в России выходит второй сезон подкаста «Хватит!» журналистки Насти Красильниковой.

В сезоне запланированы шесть эпизодов, они будут выходить по четвергам. Подкаст «Хватит!» можно слушать на нескольких цифровых площадках.

Автор и ведущая подкаста анализирует формирование отношения к женщинам в ЕС и России, множество существующих сексистских стереотипов, влияние на женщин домогательств на рабочем месте, а также многие другие вопросы. Помогают ей в этом европейские и российские эксперты.

Первый эпизод второго сезона начался с разговора о том, как религия влияет на отношение к женщинам. Настя Красильникова поговорила со священнослужителем Русской Православной Церкви, настоятелем храма святителя Иннокентия Московского в Бескудникове (Москва) протоиереем Михаилом Дудко о том, как РПЦ видит роль женщин и чего ждет от православных христианок. Участники выпуска обсудили высказывания официальных лиц РПЦ о женщинах и законопроект о профилактике домашнего насилия.

Второй эпизод выйдет 21 января.







Понравился материал? Помоги сайту!

Подписывайтесь на наши обновления

Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней

Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен

RSS-поток новостей COLTA.RU