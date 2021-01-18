Начался второй сезон подкаста «Хватит!»

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С 14 января при поддержке Представительства Европейского Союза в России выходит второй сезон подкаста «Хватит!» журналистки Насти Красильниковой.
В сезоне запланированы шесть эпизодов, они будут выходить по четвергам. Подкаст «Хватит!» можно слушать на нескольких цифровых площадках.
Автор и ведущая подкаста анализирует формирование отношения к женщинам в ЕС и России, множество существующих сексистских стереотипов, влияние на женщин домогательств на рабочем месте, а также многие другие вопросы. Помогают ей в этом европейские и российские эксперты.
Первый эпизод второго сезона начался с разговора о том, как религия влияет на отношение к женщинам. Настя Красильникова поговорила со священнослужителем Русской Православной Церкви, настоятелем храма святителя Иннокентия Московского в Бескудникове (Москва) протоиереем Михаилом Дудко о том, как РПЦ видит роль женщин и чего ждет от православных христианок. Участники выпуска обсудили высказывания официальных лиц РПЦ о женщинах и законопроект о профилактике домашнего насилия.
Второй эпизод выйдет 21 января.
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