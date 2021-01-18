Центр Вознесенского покажет фильмы молодых режиссеров

21 января в 19:30 — Показ дебютной картины режиссера Дмитрия Рудакова «Сентенция» ( регистрация ) В обсуждении после просмотра примут участие автор картины Дмитрий Рудаков и кинокритик Евгений Майзель. Регистрация О фильме: «Сентенция» (Россия, 2020, 90 мин), реж. Дмитрий Рудаков Прошедший ГУЛАГ поэт и писатель Варлам Шаламов, автор «Колымских рассказов», тихо угасает в доме престарелых, но до последнего продолжает творить. Двое его самых пылких последователей пытаются собрать его творчество воедино и расшифровать каждое слово.

28 января в 19:30 — Показ фильма Валентины Бек «Вести с того света» (регистрация)



В совместной программе с платформой «Пилигрим» будет представлен документальный эксперимент молодого режиссера Валентины Бек — необычный семейный портрет писателя Юрия Мамлеева и его жены в тесном интерьере московской малометражки. В обсуждении после показа примут участие автор фильма и куратор платформы «Пилигрим» Михаил Давыдов.





О фильме: «Вести с того света» (Россия, 2020, 28 мин), реж. Валентина Бек



Семейный портрет четы Мамлеевых в тесном интерьере московской малометражки – эксперимент в области метафизической документалистики. Юрий Мамлеев, автор великой прозы о русской хтони, в кадре играет с котом. Его жена, переводчица Мария Александровна Мамлеева, листает фотоальбом из парижской и американской эмиграции. Но жуткое время веет где-то рядом с этими сценами нехитрого уюта, в монтажных пустотах и тревожном гуле абстрактного саундтрека.







