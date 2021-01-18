Умер Фил Спектор

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16 января в Калифорнии в возрасте 81 года умер музыкальный продюсер Фил Спектор.
Об этом сообщает BBC.
Фил Спектор родился в 1939 году в Нью-Йорке, в 1958 году вместе со своими школьными друзьями создал группу The Teddy Bears и сочинил для нее песню «To Know Him Is to Love Him», в том же году занявшую первое место в хит-параде Billboard Hot 100.
В 1960 году Фил Спектор основал лейбл звукозаписи Philles Records, на котором выходили пластинки групп The Crystals, The Ronettes, The Righteous Brothers, Айка и Тины Тернер. В 1962 году, выкупив акции своего партнера, 21-летний Спектор стал самым молодым в истории владельцем лейбла. В первой половине 1960-х он спродюсировал множество хитов, применяя «стену звука» — разработанную им новаторскую технику звукозаписи и аранжировки с многократным наложением инструментальных партий.
В 1970 году Джон Леннон и Джордж Харрисон пригласили Спектора сделать из записанного в студии материала последний альбом The Beatles. Результатом его работы стала пластинка «Let It Be», которая вышла вскоре после распада группы и заняла первые места в чартах США, Великобритании и других стран по всему миру.
В 1970-х годах продюсер продолжил сотрудничество с Ленноном и Харрисоном, также работал с Шер, Леонардом Коэном и Ramones и другими музыкантами, к началу 1980-х отошел от активной деятельности. В 1973 году получил премию «Грэмми» за альбом Харрисона «Concert for Bangladesh», в 1989 году был введен в Зал славы рок-н-ролла, в 1997-м — в Зал славы авторов песен.
В 2009 году Фил Спектор был признан виновным в убийстве актрисы Ланы Кларксон и осужден на срок от 19 лет до пожизненного. Отбывал наказание в тюрьме в Калифорнии.
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