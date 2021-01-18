«Москино» представит ретроспективу Михаила Ромма

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С 24 по 28 января сеть кинотеатров «Москино» покажет в программе «Синематека» лучшие фильмы Михаила Ромма.
Как сообщает сайт «Москино», ретроспектива приурочена к 120-летию со дня рождения режиссера. В программе четыре фильма: «Девять дней одного года» (1961), «Обыкновенный фашизм» (1965), «Ленин в 1918 году» (1939) и «Ленин в Октябре» (1937).
Фильмы будут демонстрироваться с пленки из архива «Москино». Вход свободный по предварительной регистрации.
Расписание:
кинотеатр «Москино Факел»
24 января в 12:00 — «Девять дней одного года»
кинотеатр «Москино Салют»
24 января в 19:00 — «Обыкновенный фашизм»
кинотеатр «Москино Вымпел»
26 января в 11:00 — «Девять дней одного года»
кинотеатр «Москино Тула»
26 января в 18:00 — «Ленин в 1918 году»
кинотеатр «Москино Молодежный»
28 января в 16:30 — «Ленин в Октябре»
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